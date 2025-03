陳卓賢倫敦個唱開鑼 Ian專程到打卡位留下簽名多謝Hellosss

陳卓賢Ian世界巡唱《IAN CHAN 'TEARS' IN MY SIGHT SOLO CONCERT》正式展開,首站倫敦於今日(12日)在倫敦OVO Arena Wembley舉行。在英國的Hellosss為了迎接Ian的來臨,更準備了一連串的應援,他們在Wembley Park準備了一幅名為《Aurora’s Embrace》的 15 尺高壁畫,場地特地將這條通道暫時命名為"Chan Channel"。Ian得知Hellosss的心意後,更趁有空檔到油畫簽名,並寫下「To︰UK Hellosss Thank You!」的字眼,令Hellosss感動不已。

這幅藝術作品融合了極光、星空、海洋、鯨魚、樹林等元素,每一個細節都承載著陳卓賢與 Hellosss 們的回憶。壁畫中亦引用了陳卓賢為電影《久別重逢》創作的插曲《Tides》中的一句歌詞:「When there is Darkness, there will be Light 」,表示陳卓賢的光一直帶領著 Hellosss們,無論 Hellosss 走到哪裡,都能感受到他的溫暖,並「一起期待鑽禧」。