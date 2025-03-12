陳卓賢倫敦個唱開鑼 Ian專程到打卡位留下簽名多謝Hellosss

陳卓賢Ian世界巡唱《IAN CHAN 'TEARS' IN MY SIGHT SOLO CONCERT》正式展開，首站倫敦於今日(12日)在倫敦OVO Arena Wembley舉行。在英國的Hellosss為了迎接Ian的來臨，更準備了一連串的應援，他們在Wembley Park準備了一幅名為《Aurora’s Embrace》的 15 尺高壁畫，場地特地將這條通道暫時命名為"Chan Channel"。Ian得知Hellosss的心意後，更趁有空檔到油畫簽名，並寫下「To︰UK Hellosss Thank You！」的字眼，令Hellosss感動不已。

這幅藝術作品融合了極光、星空、海洋、鯨魚、樹林等元素，每一個細節都承載著陳卓賢與 Hellosss 們的回憶。壁畫中亦引用了陳卓賢為電影《久別重逢》創作的插曲《Tides》中的一句歌詞：「When there is Darkness, there will be Light 」，表示陳卓賢的光一直帶領著 Hellosss們，無論 Hellosss 走到哪裡，都能感受到他的溫暖，並「一起期待鑽禧」。

當地的Hellosss發起應援公益計劃「From Tears and Light, the Forest Grows」。他們表示Wembley Park 的壁畫上高聳的樹木，象徵Ian和Hellosss的連結，加上Ian成為WWF的環保大使，Hellosss們希望可以一齊參與環保活動。此外，他們更在會場內特設 Zone London & Zone Tears，入面有多個多 Ian 主題拍攝點，讓Hellosss留下珍貴回憶。