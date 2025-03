MIRROR成員陳卓賢(Ian Chan),昨日於英國倫敦OVO Arena Wembley舉行了《Ian Chan Tears In My Sight》演唱會,這次倫敦個人solo,Ian不僅展示他的個人作品,身為創作人的他,特別向其偶像方大同致敬。Ian先在舞台大銀幕上打出「Dear Mr. Khalil Fong , Thank you all your inspirations and Kindness」,並獻唱了對方的經典歌曲《才二十三》。