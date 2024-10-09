陳卓賢初登大銀幕《久別重逢》演年輕版鄭伊健 Ian身兼4職創作電影歌曲(有片)

由鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡、蔡思韵領銜主演的新片《久別重逢》定檔於12月壓軸上映，並於今日發布前導預告和海報，Ian初登大銀幕演年輕版鄭伊健，與許恩怡繼《Lost at first sight》和《Thank you Postman》後再演情侶。在戲中演唱作人的他直言與角色同相似，喜歡透過音樂分享感受與想法，他更包辦曲詞編唱創作電影歌曲《Tides》，實行成為最全能的電影新演員。

因歌手身份結戲緣 鄭伊健及陳卓賢首度合作的《久別重逢》，自開拍以來一直保持低調，隨著發布前導海報及預告，兩位男主角神秘關係正式曝光，伊健透露，「呢部戲有兩個蘇昇華，一個係年青版，另一個就有一番經歷。蘇昇華呢個角色係比較內向，出身於長洲，佢好彩地遇到一個女仔，從而令自己改變，但係因為某啲原因大家又分開咗，蘇昇華從此好似失去咗一樣野，然後繼續自己嘅人生。」初次與Ian結戲緣，當然與兩人的歌手身份有關，伊健續道，「大家剛好都有歌手呢個身份，加上Ian懂得樂理，好適合演創作人呢個角色。另外，今次電影搵左我音樂上合作無間嘅好朋友陳光榮參與電影原創音樂部份及提供意見，所以，拍攝時候就更事半功倍。」

藉創作抒發感受 Ian形容，「我嘅角色係一個好鍾意音樂，但係好似唔識其他嘢嘅人，不善言辭，唔識表達自己。將自己嘅情感同相法放哂喺音樂度，好細個就立志做一個音樂人。」他坦言角色,跟某部分的自己相似，「大家都唔係太喜歡說話，想將自己嘅想法，擺喺歌曲同旋律入面，唔係好主動好直接咁同人講出口。」除了專注演出，Ian亦帶來包辦主唱、作曲、編曲，與AP潘宇謙共同作詞的電影歌曲《Tides》。Ian透露，「其實同導演梁禮彥有好多討論同交流，因為好多情節係需要自己參與好多，包括插曲是自己寫，當中有些情節係需要彈琴或者彈吉他，由自己去諗點樣彈。」

靈感源自創作樽頸 《久別重逢》由葉偉信及彭玉琳監製，曾參與《殭屍》、《葉問》系列及《殺破狼．貪狼》等編劇工作的梁禮彥身兼編導兩職，故事靈感來自導自身自身創作時所遇的迷茫所啟發，而故事主軸關於一位音樂人面對創作瓶頸，選擇逃避而展開的一次療癒旅程，道盡人生在不同年齡階段的種種期盼與遺憾。故事講述那年盛夏，少女夏文萱(許恩怡 飾)和少年蘇昇華(陳卓賢 飾)因一張唱片遇上大家。年輕的他們最想知道，這清澀的愛情能走多遠⋯⋯轉眼數十年。已成音樂人的蘇昇華（鄭伊健 飾）陷入人生低谷，逃避一切，卻在醫院偶遇重逢舊愛夏文萱(蔡思韵 飾)。