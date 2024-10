陳卓賢初登大銀幕《久別重逢》演年輕版鄭伊健 Ian身兼4職創作電影歌曲(有片)

由鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡、蔡思韵領銜主演的新片《久別重逢》定檔於12月壓軸上映,並於今日發布前導預告和海報,Ian初登大銀幕演年輕版鄭伊健,與許恩怡繼《Lost at first sight》和《Thank you Postman》後再演情侶。在戲中演唱作人的他直言與角色同相似,喜歡透過音樂分享感受與想法,他更包辦曲詞編唱創作電影歌曲《Tides》,實行成為最全能的電影新演員。