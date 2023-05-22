陳卓賢拍《12怪盜》遺憾無得飄移 姜濤翻睇《全民造星》唔見Ian「舞影」

「舞」功大躍進

隊長楊樂文(Lokman)受訪時，曾透露MIRROR有計劃明年舉行巡迴演唱會，他表示都有聽聞，在網上看到相關新聞， 問他會否公開爭取？他笑言，「又公開爭取？不過歌手有多點現場演出，更加重要，我自己覺得喺錄音室錄一百次歌，都唔夠喺現場的實戰經驗有用。」自拉闊音樂會，Ian被指「舞」功大躍進，他笑言別要當真，他表示，姜濤翻煲《全民造星》時，看到25集都都找不到他，的影子，「佢問點解見唔到我，睇咗好多次，真係好用心去搵我。因為我初頭又唔係好講嘢 ，跳舞亦當然唔會拍到我，所以個奮鬥史係由見唔到我，見到腳踝、膝頭，多一點多一點，然後見到我這個人，我覺得自己跳舞比以前好咗好多。」問他可有信心企前排跳唱《前傳》，他深呼吸後答道，「我唔覺得自己跳舞好有天份，但很重要的道理是毅力勝過一切，堅持努力做好，總有一天見得人。」