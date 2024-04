Ian陳卓賢新歌《Thank You Postman》 寫給Hellosss的情信

《Thank You Postman》由Ian作曲。

陳卓賢(Ian)前陣子隨MIRROR到英國舉行巡唱,趁空檔時間於倫敦拍攝了最新單曲《Thank You Postman》的MV,當中的情節,正是上一首作品《Lost at first sight》的延續。

《Thank You Postman》由Ian作曲,陳詠謙填詞,是二人繼2020年《正式開始》後再一次合作的作品,歌曲延續了《Lost at first sight》的故事發展,講述一對情侶各自追逐自己的夢想或目標而分隔兩地,但心靈上依然形影不離,連繫一起,並憑藉寫給對方的信件聯繫感情,而郵差為這段感情扮演了重要角色。