陳卓賢預告12．20推Mini Album 收錄5首作品兼有新驚喜

陳卓賢(Ian)2024年故事系列的終章《玩偶奇遇記》已於11月20日派台，今天Ian現身電台直播節目，親自為故事終章解構。Ian說本年的故事系列名為《Interlude》，為了要好好地包裹故事的結尾，Ian自己操刀包辦作曲填詞，為這個故事親手畫上一個完美的句號。

節目中Ian親自把故事中熊仔的身份揭盅，熊仔就是自己。Ian以熊仔第一身的角度，為熊仔唱出自己作為玩偶的無奈。熊仔陪伴女主人成長，但一次意外之後，熊仔被迫與女主人分離，熊仔雖然被另一家庭收養，在新主人家裏過著表面上十分美好的生活，但熊仔仍然掛念舊主人，腦海幻想與舊主人一起生活和成長。 《Lost at first sight》與長大了的女主人一起去舞會；《Thank you postman》與女主人隔空傳情。鏡頭一轉，《以孤獨命名》回到意外現場，交代熊仔對女主人的懷念。《鑿》則是熊仔活在自己幻想中的「安全屋」，抓狂地表達對女主人的思念，其實所有信並沒有寄出，女主人並沒有陪他長大，熊仔唯有靠擦火柴的一點光去幻想女主人在他面前出現。

Ian分享他創作五部曲和MV的心路歷程。除了《玩偶奇遇記》外，其他四首歌都是Ian今年的作品，《玩偶奇遇記》則是Ian四年前寫的曲和詞，在《Interlude》創作過程中，Ian發現這首原名《木偶》的舊作品十分配合今年企劃的主題，所以就把《木偶》稍作修改，變成了今天的《玩偶奇遇記》。 MV方面，五首歌的MV都是Rony的作品，每個MV都埋藏了很多伏線，貫穿五首歌曲，例如橙色燈光是幻想藍色燈光是現實，珍寶珠代表甜蜜回憶，火柴代表生命裏的一點點光。Ian亦十分感謝MV團隊，把它的創作意念仔細地呈現在觀眾眼前。 Ian說希望透過《Intelude》的五部曲，提醒大家人生故事裡有多少章節都是不可預測的，只需要努力現在，珍惜及抓緊當下，人生是有很多可能性，現在發生的一切也許只是人生中的一段小插曲。熊仔作為創作人的投射，Ian坦言過去幾年曾有一段時間是活在谷底，而創作是一個療癒的過程，自己內心的某些傷口與缺失，都在創作過程中被填補了。

陳卓賢認為2024是他豐收的一年，他很感恩今年發生了很多意想不到的事，除了推出了五首個人單曲外，還首度開了七場《Tears in My Sight》個人演唱會，拍了第一齣電影《久別重逢》，Ian透露12月20日還會推出第一隻Mini Album，除了收錄《Interlude》五首歌曲外，更加會有小驚喜。而Ian現正積極努力公開爭取，明年推出雙面大碟，收錄舊歌及推出新歌。在廣播道等候Ian的Hellossss立即起哄歡呼。 說到第一部處女作電影《久別重逢》，陳卓賢表現得很興奮，他說十分榮幸有機會與前輩鄭伊健合作，飾演他的少年時代，而且還有機會參與電影配樂、插曲創作、及與鄭伊健合唱主題曲，電影已於日前舉行首映會，本星期將有優先場，12月20日正式上畫。Ian透露他與鄭伊健合唱的電影主題曲，亦將會於十二月份推出，電影公司將有一連串的宣傳活動。