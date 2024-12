陳卓賢預告12．20推Mini Album 收錄5首作品兼有新驚喜

節目中Ian親自把故事中熊仔的身份揭盅,熊仔就是自己。Ian以熊仔第一身的角度,為熊仔唱出自己作為玩偶的無奈。熊仔陪伴女主人成長,但一次意外之後,熊仔被迫與女主人分離,熊仔雖然被另一家庭收養,在新主人家裏過著表面上十分美好的生活,但熊仔仍然掛念舊主人,腦海幻想與舊主人一起生活和成長。

《Lost at first sight》與長大了的女主人一起去舞會;《Thank you postman》與女主人隔空傳情。鏡頭一轉,《以孤獨命名》回到意外現場,交代熊仔對女主人的懷念。《鑿》則是熊仔活在自己幻想中的「安全屋」,抓狂地表達對女主人的思念,其實所有信並沒有寄出,女主人並沒有陪他長大,熊仔唯有靠擦火柴的一點光去幻想女主人在他面前出現。