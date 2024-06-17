陳嘉寶（Anjaylia）陳嘉寶不時於社交平台分享工作照與生活照，她早前於限時動態大呻被的士司機嫌棄經歷，引起網上熱話。

的士司機由上車到找錢不停抱怨

陳嘉寶分享指，自己於街上截的士，上到的士後的士司機卻疑似不滿：「上咗車，講咗去邊。架車開咗無耐司機就同我講嘢，咁啱要覆msg聽唔到，只係隱隱弱弱聽到佢講：『唉，你…』」

陳嘉寶續指，當佢覆完訊息後，司機再講：「啱啱接咗你上車，如果唔係就接到支去機場嘅旗啦，爭嗰少少，接咗你，真係邪。」陳嘉寶表示唔知可以畀咩反應對方，只好扮聽唔到。

陳嘉寶落車時，司機找完錢又繼續表達不滿。對於的士司機的行為，陳嘉寶表示唔知對方係自己呻定畀說話佢聽：「到底係佢嘅喃喃自語太大聲？定係佢真係想同我講？如果佢真係想同我講，我畀咩反應好呢？P.S.佢係唔識我嘅。」