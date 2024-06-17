陳嘉寶（Anjaylia）陳嘉寶不時於社交平台分享工作照與生活照，她早前於限時動態大呻被的士司機嫌棄經歷，引起網上熱話。
前「邦民女」陳嘉寶2017年與圈外富貴男友黃頌祈（Epaphras）結婚，育有三女，但無放棄工作，努力兼顧家庭與演藝事業，日前更宣布成為《HONG KONG'S GOT TALENT》全球首個廣東話版嘅主持。
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的士司機由上車到找錢不停抱怨
陳嘉寶分享指，自己於街上截的士，上到的士後的士司機卻疑似不滿：「上咗車，講咗去邊。架車開咗無耐司機就同我講嘢，咁啱要覆msg聽唔到，只係隱隱弱弱聽到佢講：『唉，你…』」
陳嘉寶續指，當佢覆完訊息後，司機再講：「啱啱接咗你上車，如果唔係就接到支去機場嘅旗啦，爭嗰少少，接咗你，真係邪。」陳嘉寶表示唔知可以畀咩反應對方，只好扮聽唔到。
陳嘉寶落車時，司機找完錢又繼續表達不滿。對於的士司機的行為，陳嘉寶表示唔知對方係自己呻定畀說話佢聽：「到底係佢嘅喃喃自語太大聲？定係佢真係想同我講？如果佢真係想同我講，我畀咩反應好呢？P.S.佢係唔識我嘅。」
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網民撐Anjaylia
唔少網民都安慰Anjaylia，並批評的士司機：「的士司機好似要個客遷就佢，去佢想去嘅地方先滿意咁」、「我都試過， 作為消費者，搭的士仲要畀人鬧( 不停吚吚哦哦)」、「係囉，咁衰！以後唔好搭的士啦！」、「自己都遇過咁情況，五分鐘車程不斷吟沉揾好少錢」、「近排做緊殭，佢係咪投入得滯」及「你就衰啦，應該90度鞠躬道歉，然後放低5舊水落車啦」。
的士服務備受批評，的士業議會已於本月6日展開「的士禮貌活動」，安排由大學生擔任嘅士禮貌大使喺逢周一、三及五於各區繁忙的士站外派發宣傳單張及小冊子，鼓勵司機保持良好服務態度，未知的士禮貌活動可唔可以為的士司機建立良好形象呢？
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈