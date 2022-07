陳奕迅(Eason)去年捲入新疆棉風波,並與代言多年的運動品牌割席,事件引來軒然大波。事後Eason的IG刪剩3個post,到最後刪走埋這3則帖文。及至昨日,適逢是Eason的48歲生日,他在IG貼出一張露出半個頭的自拍照。他寫道︰「THANK YOU for all your love and support.(多謝你們的愛與支持)」