陳奕迅演唱會｜Eason被台灣粉絲感動到「摔跤」　ENCORE夠心思

Eason陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》。（圖／環球音樂 提供）

記者陳曉涵／綜合報導 Eason陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》於台北小巨蛋限定7場，日前來到第3場，陳奕迅仍是從開場就一口氣唱了28首歌，當中偶爾說幾句話或和觀眾們打招呼，一氣呵成的演出，讓人完全沉浸其中，聽得如癡如醉。