陳奕迅演唱會｜Eason被台灣粉絲感動到「摔跤」　ENCORE夠心思

記者陳曉涵／綜合報導
Eason陳奕迅《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》於台北小巨蛋限定7場，日前來到第3場，陳奕迅仍是從開場就一口氣唱了28首歌，當中偶爾說幾句話或和觀眾們打招呼，一氣呵成的演出，讓人完全沉浸其中，聽得如癡如醉。
陳奕迅演唱會｜ENCORE夠心思
唱完28首歌，現場掌聲和歡呼聲響徹雲霄，Eason在舞台上俏皮的用肢體表現，被觀眾們的熱情震撼感動到「摔跤」，喝個水還不忘「蹲馬步」，笑果「十足」而演唱會不只有豐富的主題，最後ENCORE歌曲更是精心設計，重溫他一路走來的經典歌曲；這是從香港站延續到台北站的精心安排，希望讓沒搶到票的歌迷朋友們，仍能透過安可影片感受Eason無敵的魅力，實在貼心寵粉，也難怪人人都愛EEason！
當動感的派對橋段結束，Eason衷心感謝大家去搶票，感謝每一個在小巨蛋的朋友，更向全場借掌聲，謝謝舞者、樂手們，以及幕後台前的所有團隊，謝幕後熱烈的ENCORE聲環繞全場，Eason再回到舞台上，演唱當晚第一首ENCORE曲〈十年〉，接著他表示，「說好了從第一張開始，今天晚上來到2002年，這張專輯對我來說特別有意義，我第一次拿到金曲獎最佳國語男演唱人、最佳專輯，很可惜李振權老師沒能獲獎，但他是我心中的最佳專輯製作人！」聊著聊著，他清唱了一段專輯裡的〈想哭〉，全場陶醉、掌聲雷動！送給一起圓滿完成第三場的觀眾們！
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