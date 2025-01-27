陳展鵬單文柔夫妻檔做代言 拍廣告照狂放閃彈令工作人員閃盲

陳展鵬同太太單文柔 (Phoebe )最近以夫妻檔上陣拍廣告，可以寓工作於拍拖。展鵬表示今次拍的廣告相感覺散發一種開心幸福的感覺，拍攝起來都特別輕鬆。

拍攝當日，二人換上三套不同的造型，展鵬每次見到Phoebe換上新一套造型，都驚嘆老婆「真係幾靚喎」、「幾Sharp喎」等等，鬼馬的Phoebe立即撒嬌：「你識唔識讚人呀？我唔要幾，要講好靚！」兩夫妻現場瘋狂「放閃」，攝影師及工作人員幾乎都要戴番太陽眼鏡先可以如常工作。