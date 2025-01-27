陳展鵬單文柔夫妻檔做代言 拍廣告照狂放閃彈令工作人員閃盲

陳展鵬同太太單文柔 (Phoebe )最近以夫妻檔上陣拍廣告，可以寓工作於拍拖。展鵬表示今次拍的廣告相感覺散發一種開心幸福的感覺，拍攝起來都特別輕鬆。
拍攝當日，二人換上三套不同的造型，展鵬每次見到Phoebe換上新一套造型，都驚嘆老婆「真係幾靚喎」、「幾Sharp喎」等等，鬼馬的Phoebe立即撒嬌：「你識唔識讚人呀？我唔要幾，要講好靚！」兩夫妻現場瘋狂「放閃」，攝影師及工作人員幾乎都要戴番太陽眼鏡先可以如常工作。
Phoebe以最佳狀態示人，身材弗爆，原來都下咗不少苦功，她表示：「知道要拍今次新一輯廣告相，我哋真係好努力提早準備，之前我都一直好容易水腫，成日被網民影到我，然後估我係咪有咗第二個小朋友……真係好尷尬，好彩拍攝前乖乖努力『做機』，消腫咗影起相上嚟都自信好多。」
至於陳展鵬平日拍劇工作繁重，生活細節交畀賢內助Phoebe，他感激太太在背後全力支持，他說：「呢個幾兩個月，我好乖唔敢去戶外跑步或者打Golf住，唔想曬傷，所以都係做室內運動比較多，室內運動都好吃力呀，每日跑步機加Push-Up，爆晒汗！太太好Sweet，佢負責管理我飲食，日日為我準備Super Food，所以你見我都瘦番少少，身形都Firm咗，住家飯就梗係最健康，呢個太太絕對真係功不可沒！飲食方面交畀太太，皮膚當然就交俾代言嘅公司！雖然我皮膚比較古胴色，不過話晒上鏡成日會Close-up，唔可以有暗粒同色斑呀嘛，所以定期都要去做Treatment！有時同埋老婆一齊去，又可以偷半日拍吓拖二人世界，幾好吖！」
兩夫妻恩愛非常，會否打算再添一個小朋友？Phoebe甜笑說：「睇你努力喇！」而展鵬透露一切都交給上天決定，他們絕對歡迎及期待新成員加入陳家。