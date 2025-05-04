陳慧琳搞超長天梯破紅館記錄 搵金城武合唱︰妄想但唔排除

陳慧琳(Kelly)將於7月搞紅館個唱《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》，連開8場！今日她到尖沙咀出席活動，並宣布5月7日公開發售。她透露屆時會整兩條超長天梯，由主舞台延伸至中價飛位置，「分分鐘可以握到手！申請咗㗎啦！」
她表示今次舞台的設計是破紅館的舞台記錄。她稱的確欠下飛債，笑謂不是加場可以解決的問題，因不少親友要求指定場次，令她非常苦惱。她指老公最搞笑，打算只會捧一場，但無意安排家人上台表演，「我唔想擔心多樣嘢！」
想搵AGA林家謙做嘉賓
她稱今次的班底是跟她首次合作的團隊，雷頌德、單立文、Joey Tang均會現身。問到演唱會嘉賓名單，她表示已請了七七八八，但因為要就嘉賓的檔期，所以仍然排緊行程，「邊一場係邊個，我就唔講，因為係神秘嘉賓，大家知道邊場係邊個就無咩意思。」提到AGA、林家謙亦曾為她寫歌，問到會否邀請他們，Kelly稱當然想，但知道林家謙亦忙於自己的演唱會，未知道到方有沒有空。
請金城武係妄想症
Kelly表示現在最心急是希望可以定好嘉賓名單及他們出席的日子，「因為要定歌，嘉賓啲歌我唔係好熟，有啲係男仔key，我又要練下先！(有冇請金城武？)哈哈！呢個係妄想症！唔排除嘅！」
提到她連開8場，問到體能是否已經操到最fit，Kelly搞笑說︰「即係咁，我自己體能都想返去以前咁，但都係妄想症，我盡量啦！講真，我未操，諗住下個月開始等埋啲舞步，已經諗住一路跑一路唱囉！應該夠晒氣！我真係好懶，見人之前會做下，食少啲，唔使見人就會食薯片睇電視。」她更感慨為了開騷要忍口唔敢食薯片。