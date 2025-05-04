陳慧琳搞超長天梯破紅館記錄 搵金城武合唱︰妄想但唔排除

陳慧琳(Kelly)將於7月搞紅館個唱《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》，連開8場！今日她到尖沙咀出席活動，並宣布5月7日公開發售。她透露屆時會整兩條超長天梯，由主舞台延伸至中價飛位置，「分分鐘可以握到手！申請咗㗎啦！」 她表示今次舞台的設計是破紅館的舞台記錄。她稱的確欠下飛債，笑謂不是加場可以解決的問題，因不少親友要求指定場次，令她非常苦惱。她指老公最搞笑，打算只會捧一場，但無意安排家人上台表演，「我唔想擔心多樣嘢！」

想搵AGA林家謙做嘉賓 她稱今次的班底是跟她首次合作的團隊，雷頌德、單立文、Joey Tang均會現身。問到演唱會嘉賓名單，她表示已請了七七八八，但因為要就嘉賓的檔期，所以仍然排緊行程，「邊一場係邊個，我就唔講，因為係神秘嘉賓，大家知道邊場係邊個就無咩意思。」提到AGA、林家謙亦曾為她寫歌，問到會否邀請他們，Kelly稱當然想，但知道林家謙亦忙於自己的演唱會，未知道到方有沒有空。