陳慧琳Season2演唱會｜相隔4年強勢回歸　Kelly勁Chur自己：唔進化就退化(附演唱會精華片段)

陳慧琳(Kelly)想隔4年再踏舞台開個唱，一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》昨晚於澳門銀河綜藝館開鑼，Kelly狀態大勇，以黑色戰袍配金色后冠，一聯同16名Dancers登場，一開場即以連場歌舞炸爆舞台。Kelly儼如皇后出征率先唱出《Ask》和《都是你的錯》，當唱至《Ask》中段更脫下戰袍與后冠，以一身金色泳衣款式的舞衣示人，超高衩秀出修長美腿，霸氣又高貴，寓意Kelly正式回歸樂壇，展開她的Season 2。

Kelly 2.0重新出發

唱完兩曲之後，現場氣氛已被炒熱，Kelly問台下Fans道：「型唔型呀？鍾唔鍾意呀？請俾多啲掌聲跳得咁落力嘅Kelly Troop！好耐冇見喇！上次嚟澳門開Show已經係2019年，4年裡面變化好大，發生好多事，但你哋對我嘅支持有冇變到先？」這時Fans都報以熱烈的尖叫及歡呼聲。隨後， Kelly又道：「今次演唱會叫Season 2，亦代表住我嘅重新出發，呢個演唱會應該Show一個進化咗嘅我出嚟，即係Kelly 2.0，因為唔進化就退化，所以可能亦因為自己係處女座，不斷Chur自己，拎最好嘅嘢出嚟。」Kelly此時也檢視現場，發現Fans來至不同地方，除了澳門及香港Fans外，亦有來自台灣、北京、上海、廈門、青島等地，令到她十分驚喜的同時，她也興奮表示：「我嘅Season 2開始喇！」