陳樂榣逆市擴充賣鑽飾 葉泓聲自爆常遺失首飾

陳樂榣(Ally)創立的鑽飾品牌WOW Fashion Jewellery，今日於銅鑼灣地標金百利中心開設旗艦店，其老公葉泓聲(Gordon)與仔女到場外，連詩雅、黃日華、楊梓菁、可宜、高晉及Kawaii等，亦有到場支持好友，黃日華更即場自掏腰包幫襯，選購鑽飾送給女兒。

連詩雅撐好友場獲贈美鑽 連詩雅稱，一直是Ally鑽飾品牌的擁躉，更因為不同場合需要，經常找對方選購首飾，她更在席上示範Ally設計的新系，更戴上拍照為好友宣傳。為答謝連詩雅，Ally選了1卡培育鑽石作為回禮，亦逐一為到場支持的嘉賓挑選不同款式的鑽飾。連詩雅說：「多謝Ally份禮物，好驚喜，稍後會再諗諗點樣鑲嵌，做咩飾物。」Ally亦答應會為她設計。

雖然近日零售業被形容為寒冬，Ally卻選擇逆市擴充，因為她看好前景，「我對銅鑼灣特別有感情，好熟悉呢區。加上近年正好流行培育鑽，金價又飆升，所以我好有信心，下個目標會揀新界區開分店。」在旁的Gordon表示會全力支持太太，「最好佢繼續開分店，可以養我，我就可以多啲時間去跳舞、唱歌、拍劇。」太太做首飾生意，問他是否省下不少送首飾的錢，他笑說：「唔係，反而花多咗錢，因為常遺失飾物，連結婚戒指都唔見過，好彩佢做首飾，可以再訂造過一對。」