熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-05-14 10:59:56

陳法拉宣布接拍第三部海外電影 夥哥連費路擔正Netflix新片

分享：
陳法拉擔正Netflix電影《The Ballad of a Small Player》，今年夏天開鏡。

陳法拉擔正Netflix電影《The Ballad of a Small Player》，今年夏天開鏡。

據外國傳媒Deadline報道，陳法拉即將加盟Netflix電影《The Ballad of a Small Player》，並擔任女主角，男主角則是金球獎影帝哥連費路(Colin Farrell)，電影更有奧斯卡金像獎最佳女配角泰達史雲頓(Tilda Swinton)特別演出，三人於電影中互相切磋演技。

該片是陳法拉演出全球大賣的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-chi and the Legend of the Ten Rings) 及《哥斯拉金剛：新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire)之後，第三部參演海外電影。電影由攞獎電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)的德國導演愛德華伯格(Edward Berge)執導， 2022年戰爭片《西線無戰事》曾榮獲奧斯卡最佳國際電影丶最佳攝影丶最佳配樂及最佳美術指導，他更憑此片贏得BAFTA英國電影學院獎最佳導演及最佳改編劇本，此片亦於同一頒獎禮贏得最佳影片等共七大獎項。The Ballad Of A Small Player》改編自同名暢銷小說，故事講述一名賭徒飽歷滄桑和面對債務困擾，於是決定在澳門生活，卻遇到一位有機會拯救到他的人。電影預計暑假正式開拍，在亞洲取景。

金球獎影帝哥連費路為Netflix新片《The Ballad of a Small Player》擔任男主角。 好戲之人泰達史雲頓亦有份演出。 陳法拉今日亦在IG公布接拍Netflix電影《The Ballad of a Small Player》之消息。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受