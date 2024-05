陳法拉宣布接拍第三部海外電影 夥哥連費路擔正Netflix新片

據外國傳媒Deadline報道,陳法拉即將加盟Netflix電影《The Ballad of a Small Player》,並擔任女主角,男主角則是金球獎影帝哥連費路(Colin Farrell),電影更有奧斯卡金像獎最佳女配角泰達史雲頓(Tilda Swinton)特別演出,三人於電影中互相切磋演技。

該片是陳法拉演出全球大賣的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-chi and the Legend of the Ten Rings) 及《哥斯拉✕金剛:新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire)之後,第三部參演海外電影。電影由攞獎電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)的德國導演愛德華伯格(Edward Berge)執導, 2022年戰爭片《西線無戰事》曾榮獲奧斯卡最佳國際電影丶最佳攝影丶最佳配樂及最佳美術指導,他更憑此片贏得BAFTA英國電影學院獎最佳導演及最佳改編劇本,此片亦於同一頒獎禮贏得最佳影片等共七大獎項。《The Ballad Of A Small Player》改編自同名暢銷小說,故事講述一名賭徒飽歷滄桑和面對債務困擾,於是決定在澳門生活,卻遇到一位有機會拯救到他的人。電影預計暑假正式開拍,在亞洲取景。