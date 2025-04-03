陳自瑤「一舉動」被指係雙面人　曾被好友爆認識前後兩個樣？

陳自瑤被網民野生捕獲 「一舉動」被指係雙面人 曾被好友黃翠如連詩雅踢爆認識前後兩個樣？

陳自瑤（Yoyo）近年積極發展事業，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又以女一身份演出劇集《婚後事》，演技大獲好評。陳自瑤亦不時於社交平台分享生活影片，曾PO出到杭州野生動物園遊玩嘅影片發揮慳家小智慧，向商家講價購買太陽帽及望遠鏡，被指展現真性情，貼地又可愛。不過，近日陳自瑤卻因一個舉動被指係雙面人？

有網民於小紅書發布一段於深圳商場巧遇陳自瑤與兩名男士同行嘅影片，寫道：「陳自瑤yoyo真人同上鏡都係靚而且好nice」。從影片中看到，陳自瑤身穿粉紅色長袖上衣及米白色闊腳褲，少女感依然；當時佢正與友人聊天，見到遠處有粉絲偷拍就由嚴肅表情變得有笑容，並揮手向粉絲打招呼。

網民：佢都幾假，知道有cam就笑

此舉就被唔少網民直斥陳自瑤係雙面人：「佢都幾假，開頭X晒面，後來知道有cam就笑」、「天生黑臉嗎」、「一開始那個表情，完美演繹X口X面」等等，但該樓主就大讚陳自瑤真人好靚又熱情。其實，過往陳自瑤好友黃翠如、連詩雅亦曾於陳自瑤YouTube頻道《Yoyo Chen》大玩「閨密大踢爆」期間，指與陳自瑤認識後，覺得與印象中嘅陳自瑤判若兩人，本身以為佢成日黑面難以靠近，但熟落後又似「開籠雀」一樣雞啄唔斷。