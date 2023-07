現年41歲的陳自瑤(Yoyo)早在2010年與王浩信拍拖時飼養了一頭西摩犬Anna,當時Anna只是不足一歲,陪伴Yoyo由拍拖、結婚、產女等不同人生階段,至今已經13歲多。今日(15日 )Yoyo在社交網宣布愛犬Anna離世的消息,坦言「心碎」。

Yoyo發文悼念愛犬,她貼出兩張黑白照寫道:「Goodbye my love Anna. We are always love you. (再見了我愛的Anna,我們永遠愛你)」還hashtag了「#heartbroken #youaremyangel」不少圈中好友都紛紛留言安慰,而王浩信亦只是簡單點讚以示慰問。

