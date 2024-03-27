陳蕾孖洪嘉豪現身 聞魏念恩Nathan輕生坦言心情受影響

陳蕾、洪嘉豪今日出席化妝品活動，結束四場紅館處女個唱後，陳蕾透剛從日本溫泉旅行返港，於當地初嘗單拖自駕遊，由於她怕蕩失路，故全程好專注、打醒十二分精神，陳蕾更自言已經上癮，若有機會會再次挑戰自駕遊。

早前陳蕾安排魏念恩(Nathan)為其個唱站台後使對方再成坊間焦點，對於Nathan自殺獲救消息，她坦言心情一定有受影響，並表示：「一起身收到好多Message，自己先至知道，咁突然，知道咗之後都有即刻聯絡佢身邊嘅朋友。」陳蕾表示並非一收到消息即聯絡Nathan，但已經慰問對方情況，一直有給予支持希望他可以勇敢面對所有事情，有任何曷可以嘗試找朋友傾訴。陳蕾續說：「我覺得佢有呢個行動都唔係一時之間，因為經歷咗咁大件事，一路以嚟睇住佢嗰個情況時高時低。」陳蕾認為有緣成為朋友，希望能夠用盡方法燃點他對生命的鬥志，而Nathan亦曾向陳蕾表示從她的歌曲中給予鼓勵。再談到找Nathan上台有否後悔，陳蕾回應：「我最怕係我曾經有機會拉起身邊嘅朋友，但我冇做到，所以你問我，帶佢上台嘅原意，除咗係承諾，亦唔單止帶佢，仲帶其他三個學員，當初呢個承諾，唔想佢因為犯過啲錯，而喺呢個時候淨係請三個，我怕丟低佢呢個行為會令佢失去一啲鬥志，所以我一直盡全力燃起佢意志。」至於洪嘉豪目前準備4月紅館演唱會，他自言沒有閉關概念，但有開始控制飲食，亦希望可以令觀眾眼前一亮，表示不會自動去騷肌，諗緊被動方法讓大家可以欣賞到他的健碩身材。