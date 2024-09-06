陳蕾洪嘉豪魏浚笙首合體開騷 集「曼玉腦」「國榮腳」「城武樣」拍海報(有片)

陳蕾、洪嘉豪(Kaho)及魏浚笙(Jeffrey)將於11月16日首度合體，假亞博Arena舉行《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》，3人早前為音樂會拍攝海報，攝影師特別營造王家衞電影氛圍的場景，陳蕾、Kaho與Jeffrey都收起了平日輕鬆的心情與笑容，在鏡頭前chok爆擺甫士，不約而同聯想到王家衞電影世界的演員。Kaho道：「我都想做返啲氣質出嚟，所以有啲相我係張國榮嘅翹腳。」陳蕾：「我都有個曼玉腦喺度！」Kaho聽罷即代Jeffrey回答道：「我係國榮腳、你係曼玉腦，Jeffrey本身就係城武樣啦！」Jeffrey聽到Kaho的答案，也傻傻的笑著，流露出金城武般的可愛笑容。

陳蕾驚難忍笑 這不止是樂迷期待的組合，3位主角同樣興奮，問到用甚麼形容詞形容合作心情時，陳蕾表示：「我會形容為緊張，因為我驚唱嚴肅嘅歌望到Kaho或者Jeffrey會忍唔住想笑，頭先影poster已經係囉，人哋set咗個好有氣質嘅場景但係咁忍唔住笑。」Jeffrey則分享了對於兩位拍檔的感受，「我會用光芒去形容，因為有時見到Kaho同陳蕾都好有光芒。」Kaho則表示：「一定要用豐富去形容，因為3位曲風，尤其陳蕾比較唔同，但我同Jeffrey又有唔同，台上可能會有啲幾好玩嘅嘢。」

Jeffrey捉緊信念 《KATCH OUR LIFE》系列音樂會，以「Katch Our Life, Bravely Be You」為核心主題，鼓勵大家活在當下，勇敢做自己。被問到他們在生活上如何勇敢做自己，Jeffrey道：「我會捉緊做人嘅信念，因為信念好緊要。」Kaho則道：「我諗係捉緊當下，因為我唔識，好多時都珍惜唔到呢一下。」陳蕾也認同Kaho，說：「我都覺得係要捉緊當下，譬如今日拍攝，有時我都唔知笑乜嘢，但都會想捉緊當下呢個同佢哋一齊合作好愉快嘅心情，希望演出當晚大家都可以好享受當下，捉緊當下，帶俾大家精彩嘅表演。」Kaho補充說：「未必次次演出都有好放鬆嘅陣容，可以好珍惜可以玩，希望演唱會當晚可以做到呢種感覺俾大家。」

Kaho嫌個唱太瘦 難得合作，擅長針織的陳蕾可會為拍擋編織演出服裝？她望望兩位男士，笑道：「眼神已經確認佢哋唔打算著我織嘅嘢，大家合作就無謂搞到人哋喇，織完佢哋唔鍾意我又唔好意思，或者織啲小物件，當護身符袋住，當係首次合作嘅一個紀念品同祝福。」至於Kaho可會像個唱般騷肌，他認真表示：「其實我冇操肌呢方面嘅興趣，但純粹覺得上台都要fit啲，但個唱我會形容為有少少過火，但嗰一刻係唔知，唔覺得自己咁瘦，所以今次會健康返啲，至於肌肉就交返俾兩位。」Jeffrey聽到Kaho這麼說，也坦言：「肌肉真係冇咗喇，消失咗，所以今次上台好想純粹享受同兩位合作。」Kaho有點不相信，說：「點知全部衫都係露臂同低胸！」Jeffrey認真表示，「我想今次做到慢慢輸送歌詞每粒字嘅感覺俾台下觀眾，講好一個故事係我今次想做到嘅嘢。」

《 KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》 日期：2024年11月16日（星期六） 時間：晚上8時15分 地點：亞洲國際博覽館 Arena 演出單位：陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙 【獨家優先換領日期及時間】PayKool Visa Platinum卡 9月8日 早上10時 【公開換領日期及時間】Katch Plus 會員 9月10日早上10時 | Katch 會員 9月11日早上10時 【換領平台】只限Katch網站(https://online-ticketing.katch.com.hk/kol/panther-kaho-jeffrey) *KatchApp將不開放換領