陳蕾洪嘉豪魏浚笙首合體開騷 集「曼玉腦」「國榮腳」「城武樣」拍海報(有片)

陳蕾、洪嘉豪(Kaho)及魏浚笙(Jeffrey)將於11月16日首度合體,假亞博Arena舉行《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》,3人早前為音樂會拍攝海報,攝影師特別營造王家衞電影氛圍的場景,陳蕾、Kaho與Jeffrey都收起了平日輕鬆的心情與笑容,在鏡頭前chok爆擺甫士,不約而同聯想到王家衞電影世界的演員。Kaho道:「我都想做返啲氣質出嚟,所以有啲相我係張國榮嘅翹腳。」陳蕾:「我都有個曼玉腦喺度!」Kaho聽罷即代Jeffrey回答道:「我係國榮腳、你係曼玉腦,Jeffrey本身就係城武樣啦!」Jeffrey聽到Kaho的答案,也傻傻的笑著,流露出金城武般的可愛笑容。

Jeffrey捉緊信念

《KATCH OUR LIFE》系列音樂會,以「Katch Our Life, Bravely Be You」為核心主題,鼓勵大家活在當下,勇敢做自己。被問到他們在生活上如何勇敢做自己,Jeffrey道:「我會捉緊做人嘅信念,因為信念好緊要。」Kaho則道:「我諗係捉緊當下,因為我唔識,好多時都珍惜唔到呢一下。」陳蕾也認同Kaho,說:「我都覺得係要捉緊當下,譬如今日拍攝,有時我都唔知笑乜嘢,但都會想捉緊當下呢個同佢哋一齊合作好愉快嘅心情,希望演出當晚大家都可以好享受當下,捉緊當下,帶俾大家精彩嘅表演。」Kaho補充說:「未必次次演出都有好放鬆嘅陣容,可以好珍惜可以玩,希望演唱會當晚可以做到呢種感覺俾大家。」