陳蕾白髮造型拍紅館個唱海報 內部認購反應好減輕壓力

陳蕾將於明年3月假紅館舉行其首個個人演唱會，今日演唱會海報率先曝光，陳蕾以一頭長長白髮的全新造型示人，頭頂「念」字發出紅光，粉絲紛紛大讚非常有型。
是次這個白髮造型，陳蕾表示自己個人是「非常非常之咁喜歡」，創作過程也有參與構思，她稱：「我當時同同事講，《沙門》演唱會之後，由《世界與你無關》之後嘅歌，全部都係黑暗中有道光嘅感覺，個海報背景可以好黑暗，我個人個妝就好白，我就係嗰道光嘅感覺。最終就有咗依家見到嘅白髮陳蕾喇！人生第一次紅館演唱會，都希望poster上有耳目一新嘅感覺，會質疑呢個係咪我嚟㗎就最好㖭。我想將自己塑造成一個純白狀態，話俾大家知，無論個世界幾黑暗都好啦，我願意成為你嗰道光！」海報出來之後，陳蕾謂第一眼見到設計師把「念」字放在一個紅色像瞳孔的物體上，更暗自開心偷笑：「我係諗，唔通佢都係fans？因為我諗個演唱會名『念』都係同動漫《全職獵人HUNTER×HUNTER》有關，《HUNTER×HUNTER》入面有個角色古勒比加，佢一憤怒眼睛就會變為紅色，設計師又用咗個紅色圓形圖案圈住個『念』字，所以我超鍾意。好多謝團隊做咗個咁好嘅設計效果俾我。」
第一次做紅館，反應勢如破竹，問到她開始有壓力未？陳蕾笑謂因為內部認購反應好，所以壓力反而減輕不少，通常壓力都是在開騷前一個月才會來到，所以即日開始會做好自己身形管理、聲音管理、體能管理等等，免得有臨急抱佛腳的緊張，成個人Ready好就會減少心理壓力，可以做得更好，陳蕾又說：「演唱會我希望可以視覺上，音效上都帶俾大家一個沉浸式體驗，唔會有悶場，絕大部份先用音樂去交流，之後Encore環節先用打機來同大家再交流，哈哈....但係公司未知呢件事，哈哈哈.....。」
陳蕾演唱會 2024 《念》
日期：2024年3月3至5日
時間：晚上8時15分
地點：紅磡香港體育館
票價：$880/ $680/ $480
主辦單位：Warner Music Hong Kong
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優先訂票日期及時間：2023年12月18日10:00開始至2023年12月20日23:59