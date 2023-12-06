陳蕾白髮造型拍紅館個唱海報 內部認購反應好減輕壓力

陳蕾將於明年3月假紅館舉行其首個個人演唱會，今日演唱會海報率先曝光，陳蕾以一頭長長白髮的全新造型示人，頭頂「念」字發出紅光，粉絲紛紛大讚非常有型。

是次這個白髮造型，陳蕾表示自己個人是「非常非常之咁喜歡」，創作過程也有參與構思，她稱：「我當時同同事講，《沙門》演唱會之後，由《世界與你無關》之後嘅歌，全部都係黑暗中有道光嘅感覺，個海報背景可以好黑暗，我個人個妝就好白，我就係嗰道光嘅感覺。最終就有咗依家見到嘅白髮陳蕾喇！人生第一次紅館演唱會，都希望poster上有耳目一新嘅感覺，會質疑呢個係咪我嚟㗎就最好㖭。我想將自己塑造成一個純白狀態，話俾大家知，無論個世界幾黑暗都好啦，我願意成為你嗰道光！」海報出來之後，陳蕾謂第一眼見到設計師把「念」字放在一個紅色像瞳孔的物體上，更暗自開心偷笑：「我係諗，唔通佢都係fans？因為我諗個演唱會名『念』都係同動漫《全職獵人HUNTER×HUNTER》有關，《HUNTER×HUNTER》入面有個角色古勒比加，佢一憤怒眼睛就會變為紅色，設計師又用咗個紅色圓形圖案圈住個『念』字，所以我超鍾意。好多謝團隊做咗個咁好嘅設計效果俾我。」