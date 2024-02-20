韓劇《Moving超異能族》大受歡迎 韓孝周再效力Disney+聯手朱智勛拍新劇

串流平台近年主力打開韓劇市場，去年大受歡迎的《Moving超異能族》為Disney+刺激用戶增長，繼2023年推出熱爆全球嘅《Moving超異能族》同無數大熱韓劇後，今年初上架的《殺人者的購物中心》、《財閥X刑警》均反應不俗，而Disney+在2024年還有多套韓國原創作品陸續推出。
《支配物種》(Blood Free) –
由《屍戰朝鮮》男主角朱智勛聯手《Moving超異能族》再次爆紅嘅實力女神韓孝周領銜主演，兩人於劇中將會陷入千絲萬縷、錯綜複雜嘅境況之中，安排4月起全球上線。
《觸發》(暫譯) (Unmasked) –
由《王后傘下》女主角金惠秀主演，道出記者於職業生涯奮鬥嘅故事，當中更需要偵破一宗長達二十年，著名演員失蹤嘅懸案。
《暴君》(暫譯) (The Tyrant) –
一名美國政府特工試圖搵返從韓國政府竊取致命新病毒，全球情報機構將與邪惡勢力展開鬥爭，每分每秒都充斥驚險！
《江南暗組》(暫譯) (Gangam B-Side) –
一位賤民偵探重操故業，深入調查一個充斥著罪惡、毒品、腐敗嘅世界，以揭開威脅住市內上流階層嘅秘密．
《韓星地帶：求生大作戰3》(The Zone: Survival Mission Season 3) –
廣受歡迎的韓綜正式續訂至第三季！由「綜藝女皇」權俞利、「國民MC」劉在錫繼續出征，更有前UFC終極格鬥冠軍賽選手、亞洲名將金東炫以及人氣YouTuber Dex加盟，必定為觀眾帶來更大歡樂！
《逆貧大叔》(Uncle Samsik) –
劇集由《上流寄生族》韓國首位康城影帝宋康昊同《陽光先生》演技派男神卞耀漢主演。講述60年代韓國一位理想主義者一心扭轉國家命運嘅故事。為達理想不惜與不擇手段嘅人組成聯盟， 一同應對體制，為韓國帶嚟繁榮未來！
《照明商店》(暫譯) (Light Shop) –
劇集改編自2023年全球爆紅韓劇《Moving超異能族》創作人姜草筆下同名熱門網絡漫畫《照明商店》，並由《屍戰朝鮮》朱智勛 、《上流寄生族》李姃垠、《Oh 我的鬼神大人》朴寶英、《燥底師兄生擒富二代》裴晟佑聯手主演！講述一班飽歷不同創傷嘅陌生人，被一間燈飾店莫名其妙吸引，而燈店中原來藏着通往佢哋過去、現在與未來嘅鑰匙。