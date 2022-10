韓國直擊︱C Lam.為港爭光　勇奪亞洲十大模特兒獎

國際模界年度盛事《Face Of Asia》模特兒選拔活動,剛在周五(14日)於韓國首爾舉行,今年參加ACE Talent演藝模特兒大賽並成為「Face of Hong Kong」得主的BrianBond(林灝邦)及C Lam.(翟司琳),代表香港出戰韓國,狀態大勇的C Lam.為港爭光,奪得「美肌大奬」以及成為《Face Of Asia》Top 10 Model殊榮,一人獨得兩大獎項。