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娛樂
2024-01-02 22:30:00

韓國JYP x 美國環球唱片新女團 VCHA本月26日推首張專輯

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VCHA宣布本月26日推出首張專輯。

韓國JYP娛樂與美國環球唱片子公司Republic Records，共同策劃的女團跨國女團VCHA，今日宣布將於本月26日發行首張專輯《Girls of the Year》，正式出道。作為第一支在北美地區通過K-pop造星模式誕生的VCHA，去年9月和12月已率先發表出道先行專輯，而備受樂迷關注。

 

 

 

 

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6位成員感情要好。

據悉，VCHA的6位成員Lexi、Camila、Kendall、Savanna、KG及Kaylee等，分別來自韓國、美國、菲律賓及瑞士，她們通過選秀節目《A2K》，打敗其餘後選人而成團，由於成員來自全球各地，使VCHA具有多元化的魅力。而《A2K》的形式，完全照搬JYP娛樂早前與日本Sony Music合作的節目《Nizi Project》，打造的日本9人女子團體NiziU的國際版。

 

 

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VCHA是一隊跨國籍組合。

在VCHA的出道先行專輯中，她們已經展示出甜美音樂風格和實力。而首張正式專輯《Girls of the Year》將於本月26日發行，其中包括兩首歌曲，包括主打歌《Girls of the Year》，將展現她們的魅力和個性，而收錄曲《XO Call Me》則為專輯增添了多樣性。這支新團體的出道，引起了廣大樂迷的關注。

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作為第一支在北美地區通過K-pop造星模式誕生的女團，VCHA引起廣大音樂愛好者關注。

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VCHA在未來的發展中，將展現豐富才華和創意。

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