韓國JYP x 美國環球唱片新女團 VCHA本月26日推首張專輯

韓國JYP娛樂與美國環球唱片子公司Republic Records,共同策劃的女團跨國女團VCHA,今日宣布將於本月26日發行首張專輯《Girls of the Year》,正式出道。作為第一支在北美地區通過K-pop造星模式誕生的VCHA,去年9月和12月已率先發表出道先行專輯,而備受樂迷關注。

在VCHA的出道先行專輯中,她們已經展示出甜美音樂風格和實力。而首張正式專輯《Girls of the Year》將於本月26日發行,其中包括兩首歌曲,包括主打歌《Girls of the Year》,將展現她們的魅力和個性,而收錄曲《XO Call Me》則為專輯增添了多樣性。這支新團體的出道,引起了廣大樂迷的關注。