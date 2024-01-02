韓國JYP x 美國環球唱片新女團 VCHA本月26日推首張專輯

韓國JYP娛樂與美國環球唱片子公司Republic Records，共同策劃的女團跨國女團VCHA，今日宣布將於本月26日發行首張專輯《Girls of the Year》，正式出道。作為第一支在北美地區通過K-pop造星模式誕生的VCHA，去年9月和12月已率先發表出道先行專輯，而備受樂迷關注。
據悉，VCHA的6位成員Lexi、Camila、Kendall、Savanna、KG及Kaylee等，分別來自韓國、美國、菲律賓及瑞士，她們通過選秀節目《A2K》，打敗其餘後選人而成團，由於成員來自全球各地，使VCHA具有多元化的魅力。而《A2K》的形式，完全照搬JYP娛樂早前與日本Sony Music合作的節目《Nizi Project》，打造的日本9人女子團體NiziU的國際版。
在VCHA的出道先行專輯中，她們已經展示出甜美音樂風格和實力。而首張正式專輯《Girls of the Year》將於本月26日發行，其中包括兩首歌曲，包括主打歌《Girls of the Year》，將展現她們的魅力和個性，而收錄曲《XO Call Me》則為專輯增添了多樣性。這支新團體的出道，引起了廣大樂迷的關注。