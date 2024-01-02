韓國JYP x 美國環球唱片新女團 VCHA本月26日推首張專輯

韓國JYP娛樂與美國環球唱片子公司Republic Records，共同策劃的女團跨國女團VCHA，今日宣布將於本月26日發行首張專輯《Girls of the Year》，正式出道。作為第一支在北美地區通過K-pop造星模式誕生的VCHA，去年9月和12月已率先發表出道先行專輯，而備受樂迷關注。

據悉，VCHA的6位成員Lexi、Camila、Kendall、Savanna、KG及Kaylee等，分別來自韓國、美國、菲律賓及瑞士，她們通過選秀節目《A2K》，打敗其餘後選人而成團，由於成員來自全球各地，使VCHA具有多元化的魅力。而《A2K》的形式，完全照搬JYP娛樂早前與日本Sony Music合作的節目《Nizi Project》，打造的日本9人女子團體NiziU的國際版。