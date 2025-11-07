韓星惠利現身尖沙咀出招冧港迷 Jeffrey魏浚笙用有限韓文打招呼

南韓人氣女星惠利結束台灣行再到香港，她獲時裝品牌邀請出席今日假尖沙咀海港城舉行之活動，同場還有本地藝人魏浚笙（Jeffrey）及倪晨曦等，吸引大批粉絲到場支持。惠利有備而來，甫出場即用廣東話自我介紹，拍照時亦不時向粉絲既派心又送飛吻，十分識做。女團Girl's Day出身的惠利近年參演多部人氣韓劇，包括《我的室友是九尾狐》、《請回答1988》及今年推出的《善意的競爭》等，她出席活動時，在台上大讚香港是個充滿熱情的城市，每次也給她收到不少正能量。

31歲生日不忘 行善

過去一年，惠利憑電影《Victory》、劇集《善意的競爭》在頒獎禮大有斬獲，她表示演戲靈感，會視乎每次劇本和場景，再去思考角色於當中的意義來演譯。今年7月迎來其31歲生日，惠利在自己生日時捐出了近30萬港元行善，希望把粉絲對她的愛傳送出去。出道眨眼15年，問她有甚麼想對一直支持她的粉絲説？惠利立即向現場fans講：「I love you！」坦言15年過得好快，望今後帶着大家的愛護繼續努力。

同場的Jeffrey表示於後台有跟惠利碰面，他亦用了自己有限度韓文向對方介紹自己，他亦希望拍韓劇打入當地市場，而Jeffrey正為其主演的港日合拍電影《殺手#4》展開宣傳，望能操回戲中最弗狀態跟觀眾見面。