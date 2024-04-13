顧紀筠孖《中年好聲音2》兩評判重演24年前畫面 伍仲衡被指暴肥寸爆回應

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音2》大受歡迎，就連顧紀筠（顧老闆）也是捧場客，並於決賽當晚《中年好聲音2登峯之戰》亦有入場支持。原來顧紀筠與兩位《中2》評判周國豐及伍仲衡在24年前已經試過同台演出。三人早於2000年的《第12屆CASH流行曲創作大賽》顧紀筠、周國豐擔任司儀，而伍仲衡則是參賽者，更敗於王菀之之下屈居亞軍。日前，三人在TVB 聚首後，顧紀筠立即相約飯聚，除分享當年的比賽畫面，三人更重新演繹一個2024的版本，相當搞笑。

三人分別社交網貼出最新的合照，及昔日比賽的畫面截圖，顧紀筠寫道：「24年前同台的片段，第12屆CASH流行曲創作大賽。司儀和參賽者 #周國豐 # 伍仲衡 # 中年好聲音 # 評判」而周國豐則表示：「一條比賽短片，提醒咗我哋三個曾經同台。廿幾年後，竟然原班人馬再聚，簡直係神蹟！多得 #中年好聲音2決賽，再次遇上顧老闆 #CASH流行曲創作大賽 。」他更賣口乖大讚顧紀筠保養得宜，並留言問：「顧老闆究竟係食咩大？」 而外形跟24年前變化極大的伍仲衡，被網民取笑暴肥：「20幾年後有人脹爆」，伍仲衡即寸爆回應：「以前瘦，但係我好唔開心，而家肥，但係我好開心，吹咩」。其後，他再於自己的社交網留言謂：「24年，我重了100磅，平均每年4磅，不算過分」。