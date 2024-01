飛常日誌｜任達華李連杰封最佳乘客 前空姐爆高學歷女藝人怪行為全民狂估網麥明詩

魏柏豪全程表現專業又認真,原來他曾擔任空少長達五年半的他,曾真實遇過有乘客突然失去反應,最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達45分鐘的心肺復甦及急救,可惜該名乘客還是返魂乏術。談到劇中量度脈搏時說的「Three one thousand、Four one thousand」,柏豪說是為了確保量度時間準確:「如果數數字,就咁一秒、兩秒、三秒好易數快咗,但three one thousand咁數就可以確保番個時間準確啲,我哋上堂都係咁學。