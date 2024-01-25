飛常日誌｜任達華李連杰封最佳乘客 前空姐爆高學歷女藝人怪行為全民狂估網麥明詩

《飛常日誌》前晚（23日）一集講述若有乘客在飛機上感到不適、空中服務員的應對及處理方法。相關劇情講述飾演乘客的杜大偉突然在機上感到嚴重不適兼暈倒，空姐阿Wing（戴祖儀飾）除要忙於重新安排事發附近位置的乘客外，更要負責保持傷者意識兼找來適當人士協助救援；而被召喚的空少李浩然（魏柏豪飾），一邊認真地為暈倒乘客量度脈搏之餘，還落力地進行心肺復甦，航機亦即時決定轉為降落最近機場，希望暈倒乘客能盡快獲得相應救援，眾人最終成功救回該名乘客。

魏柏豪全程表現專業又認真，原來他曾擔任空少長達五年半的他，曾真實遇過有乘客突然失去反應，最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達45分鐘的心肺復甦及急救，可惜該名乘客還是返魂乏術。談到劇中量度脈搏時說的「Three one thousand、Four one thousand」，柏豪說是為了確保量度時間準確：「如果數數字，就咁一秒、兩秒、三秒好易數快咗，但three one thousand咁數就可以確保番個時間準確啲，我哋上堂都係咁學。

柏豪與同樣當過空姐的史穎喬及蘇可欣（Eunice）接受了無綫官方社交平台專訪，三人又應節目要求分享在職期間遇過的藝人乘客，蘇可欣及柏豪就稱李連杰及任達華是非常好好的乘客，前者不用需要特別照顧，下機更會自己拎行李離開。Eunice就提到曾遇過一名學歷很高的女藝人與另一半坐經濟艙，她指對方竟然除了除襪並把腳放進前座背後的袋入面並睡覺。當被追問是否仍在公司工作，Eunice未有正面回應，至於是否靚女，她說︰「見人見智」。