首執導廣告微電影即獲獎 張敬軒轉戰做導演：睇緣份啦

張敬軒昨晚（2日）出席MEA廣告頒獎典禮，憑早前為手提電話品牌的廣告微電影《前夫的愛》擔任導演一職，獲得大會頒發「Excellence in Social Media - Gold」、「Excellence in Branded Content - Gold」、「Excellence in Advertising - Silver」及「Excellence in Video - Silver」四個重要獎項；由於當晚軒仔無預警驚喜現身，所以引起現場一陣哄動，在場人士排長龍集郵，軒仔亦有求必應。

首次執導的軒仔，即以導演身份獲獎，他坦言感覺特別，「好開心，亦都好特別個感覺，因為入咗行二十年，第一次拎一個同唱歌冇關嘅獎項，正如好似今年年頭我曾經講過，今年會以一個新人嘅身份，乜嘢都會去嘗試。自己亦都好榮幸，有客戶嘅support、投資，同埋有信心搵我做導演去拍一個廣告嘅微電影，我先至有機會去參與呢件事。」整個拍攝過程中，軒仔表示最困難是經驗不足，所以他特別感謝團隊，「多謝監製、編劇陳詠燊。成件事上面，Sunny都諗咗幾個劇本出嚟，最後大家商議揀選咗呢個劇本。有話題性之餘，亦都符合市場需要。」

問到得獎後會否激發他多參與幕後拍攝工作，他謂「導演」對他來說是一個新嘗試，而且一點也不容易，「通常做歌手或者做演員，都係幕前演出，但做導演要兼顧嘅嘢實在真係好多好多，係一啲都唔容易。雖然好榮幸獲得導演廣告微電影嘅獎項，但自己都係抱住學習嘅心態，去試多啲唔同範疇嘅嘢，或者將來可能遇到一個好好嘅劇本，令到自己又心思思想再突破一下自己極限，睇緣份啦，哈哈。」