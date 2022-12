首執導廣告微電影即獲獎 張敬軒轉戰做導演：睇緣份啦

張敬軒昨晚(2日)出席MEA廣告頒獎典禮,憑早前為手提電話品牌的廣告微電影《前夫的愛》擔任導演一職,獲得大會頒發「Excellence in Social Media - Gold」、「Excellence in Branded Content - Gold」、「Excellence in Advertising - Silver」及「Excellence in Video - Silver」四個重要獎項;由於當晚軒仔無預警驚喜現身,所以引起現場一陣哄動,在場人士排長龍集郵,軒仔亦有求必應。

首次執導的軒仔,即以導演身份獲獎,他坦言感覺特別,「好開心,亦都好特別個感覺,因為入咗行二十年,第一次拎一個同唱歌冇關嘅獎項,正如好似今年年頭我曾經講過,今年會以一個新人嘅身份,乜嘢都會去嘗試。自己亦都好榮幸,有客戶嘅support、投資,同埋有信心搵我做導演去拍一個廣告嘅微電影,我先至有機會去參與呢件事。」整個拍攝過程中,軒仔表示最困難是經驗不足,所以他特別感謝團隊,「多謝監製、編劇陳詠燊。成件事上面,Sunny都諗咗幾個劇本出嚟,最後大家商議揀選咗呢個劇本。有話題性之餘,亦都符合市場需要。」

問到得獎後會否激發他多參與幕後拍攝工作,他謂「導演」對他來說是一個新嘗試,而且一點也不容易,「通常做歌手或者做演員,都係幕前演出,但做導演要兼顧嘅嘢實在真係好多好多,係一啲都唔容易。雖然好榮幸獲得導演廣告微電影嘅獎項,但自己都係抱住學習嘅心態,去試多啲唔同範疇嘅嘢,或者將來可能遇到一個好好嘅劇本,令到自己又心思思想再突破一下自己極限,睇緣份啦,哈哈。」