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娛樂
2023-10-14 17:39:16

香港亞洲電影節｜宋康昊廣東話打招呼 鍾雪瑩吳冰獲獲搭膊合照超開心(附訪問片)

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康城影帝宋康昊出席香港亞洲電影節為開幕電影《韓戲逼人》宣傳，現身即引來全場歡呼。(羅錦鴻攝)

康城影帝宋康昊出席香港亞洲電影節為開幕電影《韓戲逼人》宣傳，現身即引來全場歡呼。(羅錦鴻攝)

20屆香港亞洲電影節昨日(13日）開幕，大會邀請了韓國的康城影帝宋康昊出席，並為開幕電影《韓戲逼人》作宣傳，宋康昊現身即引來全場歡呼，他亦入鄉隨俗以廣東話跟大家打招呼︰「大家好，我係宋康昊。」談到多年後再來港的感受，宋康昊表示，「好榮幸獲得邀請來到香港亞洲電影節同大家見面，開幕禮前都有去到戲院跟香港觀眾見面，完全感受到觀眾的熱情，感受到香港就是一個電影城市。」

宋康昊的新戲《韓戲逼人》是五度跟導演金知雲合作的作品，他回想首次合作都已是25年前的事，「第一次合作（《死不張揚離奇失魂事件》）都已經是25年前的事，到今次合作《韓戲逼人》，每次合作都好期待，因為他每次都有新想法，每次都好似去了一趟電影旅行。」隨後他亦親身到戲院跟觀眾見面，以廣東話自我介紹及打招呼，分享拍攝點滴並跟大家大合照，表現非常親民。

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康城影帝宋康昊出席香港亞洲電影節為開幕電影《韓戲逼人》宣傳，以廣東話跟觀眾打招呼。(羅錦鴻攝) 康城影帝宋康昊出席香港亞洲電影節為開幕電影《韓戲逼人》宣傳，表現親民。(羅錦鴻攝) 鍾雪瑩和吳冰擔任香港亞洲電影節大使。(羅錦鴻攝) 鍾雪瑩和吳冰擔任香港亞洲電影節大使。(羅錦鴻攝) 鍾雪瑩和吳冰與宋康昊合照超開心。(羅錦鴻攝)

吳冰大讚宋康昊真人超可愛

同場還有擔任今屆電影節大使的鍾雪瑩和小薯茄成員吳冰，難得見到真身宋康昊，兩人當然把握機會集郵，吳冰難掩喜悅之情，「佢仲搭住我哋膊頭，好開心。她又大讚，「佢真人超可愛！」鍾雪瑩則表示，要壓抑興奮，因為今天要主持宋康昊與林嘉欣做嘉賓的大師班，不能失儀，「他是讓人有信心的心，也有鼓勵我，希望順利。」

談到獲提名金馬獎女主角的感受，鍾雪瑩自言平靜地開心，亦自覺得幸運，至於信心如何，她表示，「100%除以五，20%吧，我也有即時恭喜余香凝，到時一齊去就去。」問到下月出席台灣頒獎禮的集郵對象，她害羞地表示，最想見到阮經天。

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