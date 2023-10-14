香港亞洲電影節｜宋康昊廣東話打招呼 鍾雪瑩吳冰獲獲搭膊合照超開心(附訪問片)

第20屆香港亞洲電影節昨日(13日）開幕，大會邀請了韓國的康城影帝宋康昊出席，並為開幕電影《韓戲逼人》作宣傳，宋康昊現身即引來全場歡呼，他亦入鄉隨俗以廣東話跟大家打招呼︰「大家好，我係宋康昊。」談到多年後再來港的感受，宋康昊表示，「好榮幸獲得邀請來到香港亞洲電影節同大家見面，開幕禮前都有去到戲院跟香港觀眾見面，完全感受到觀眾的熱情，感受到香港就是一個電影城市。」

宋康昊的新戲《韓戲逼人》是五度跟導演金知雲合作的作品，他回想首次合作都已是25年前的事，「第一次合作（《死不張揚離奇失魂事件》）都已經是25年前的事，到今次合作《韓戲逼人》，每次合作都好期待，因為他每次都有新想法，每次都好似去了一趟電影旅行。」隨後他亦親身到戲院跟觀眾見面，以廣東話自我介紹及打招呼，分享拍攝點滴並跟大家大合照，表現非常親民。