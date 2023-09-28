香港亞洲電影節｜鍾雪瑩與「撞樣」吳冰@小薯茄合演《填詞L》成閉幕電影 導演黃綺琳親解由「撚」變「L」之因

憑《金都》獲金像獎新晉導演獎的黃綺琳執導新作《填詞L》，是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，電影除了有找來新晉填詞人兼金像獎提名新演員鍾雪瑩(鍾說)與「撞樣」的吳冰@小薯茄同框演出，還有麗英@小薯茄、葛民輝、胡子彤、吳家忻、陳毅燊(ANSONBEAN)等聯合演出，獲選為「第20屆香港亞洲電影節」閉幕電影，將於11月12日於節期內舉行首映禮。

別有用意的「L」

電影原名是《填詞撚》，直至香港亞洲電影節官方公布閉幕電影時，卻易名為所《填詞L》，導演黃綺琳特地撰文分享改名原因，她直言，「撚」字在某些傳媒平台未能展示，她與監製黃鐦希望電影可去得更廣更遠，因而循原本片名的方向，逐漸演化成現時片名中的「L」字，其間曾考慮過數十個片名，例如《填詞王》、《填詞魂》、《填詞的你》、《填詞·詩》等， 「問相關部門後發現電台、電視台或在公共空間展示都不能直接出『撚』字，所以之前上ViuTV《導演·門》提及片名時字幕寫的是『填詞L』。思前想後我發現《填詞L》比《填詞撚》有更多視覺上的可能性，填詞「人」行行下半路中途坐下，便是填詞『L』 ，加上teaser poster的片名設計用了鮮橙色『L』看起上來跟學車時要掛的『學牌」相似，更加有「填詞學神」的意思。L除了可以代表Lyricist，還可以代表女主角羅穎詩的Law。原來L才是『羅詠詩』跟『填詞人』最終的關係——差了大概135度！」

經過一番創作上的努力，《填詞L》亦成功通過電檢，黃綺琳更細心解開網民對片名中「L」的迷思：「至於L要怎樣發音？你可以叫我填詞elelu」、『填詞er 』，或者直接叫返『填詞撚』都可以。總之填詞L就係填詞撚，填詞撚就係填詞L。」