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娛樂
2023-09-28 09:46:00

香港亞洲電影節｜鍾雪瑩與「撞樣」吳冰@小薯茄合演《填詞L》成閉幕電影 導演黃綺琳親解由「撚」變「L」之因

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鍾雪瑩與「撞樣」的吳冰合演《填詞L》。

鍾雪瑩與「撞樣」的吳冰合演《填詞L》。

憑《金都》獲金像獎新晉導演獎的黃綺琳執導新作《填詞L》，是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，電影除了有找來新晉填詞人兼金像獎提名新演員鍾雪瑩(鍾說)與「撞樣」的吳冰@小薯茄同框演出，還有麗英@小薯茄、葛民輝、胡子彤、吳家忻、陳毅燊(ANSONBEAN)等聯合演出，獲選為「第20屆香港亞洲電影節」閉幕電影，將於1112日於節期內舉行首映禮。

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黃綺琳執導、鍾雪瑩主演的《填詞L》，成為「第20屆香港亞洲電影節」閉幕電影。 鍾雪瑩與「撞樣」的吳冰合演《填詞L》。

別有用意的「L」

電影原名是《填詞撚》，直至香港亞洲電影節官方公布閉幕電影時，卻易名為所《填詞L》，導演黃綺琳特地撰文分享改名原因，她直言，「撚」字在某些傳媒平台未能展示，她與監製黃鐦希望電影可去得更廣更遠，因而循原本片名的方向，逐漸演化成現時片名中的「L」字，其間曾考慮過數十個片名，例如《填詞王》、《填詞魂》、《填詞的你》、《填詞·詩》等， 「問相關部門後發現電台、電視台或在公共空間展示都不能直接出『撚』字，所以之前上ViuTV《導演·門》提及片名時字幕寫的是『填詞L』。思前想後我發現《填詞L》比《填詞撚》有更多視覺上的可能性，填詞「人」行行下半路中途坐下，便是填詞『L ，加上teaser poster的片名設計用了鮮橙色『L』看起上來跟學車時要掛的『學牌」相似，更加有「填詞學神」的意思。L除了可以代表Lyricist，還可以代表女主角羅穎詩的Law。原來L才是『羅詠詩』跟『填詞人』最終的關係——差了大概135度！」

經過一番創作上的努力，《填詞L》亦成功通過電檢，黃綺琳更細心解開網民對片名中「L」的迷思：「至於L要怎樣發音？你可以叫我填詞elelu」、『填詞er 』，或者直接叫返『填詞撚』都可以。總之填詞L就係填詞撚，填詞撚就係填詞L。」

鍾雪瑩與小薯茄的麗英合演《填詞L》。 《填詞L》由新世代填詞人兼金像獎提名新演員鍾雪瑩主演。

《填詞L》故事講述「天生我材必有用」羅穎詩（鍾雪瑩 飾）誤信師長的讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志要當填詞人！好事多磨，儘管阿詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能成功入行，做不成填詞人，反淪為填詞L。「只要有恆心，鐵柱磨成針」，填詞L揹著夢想的包袱在填滿遺憾的道上狂奔！

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