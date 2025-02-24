香港式離婚｜黃子華完成58場 激讚劉嘉玲超自律值得1萬分 (有片)

由黃子華、劉嘉玲、楊淇、楊詩敏（蝦頭）、梁浩邦及趙伊禕主演的舞台劇《香港式離婚》，一連58場，昨晚(23日)假香港演藝學院歌劇院圓滿落幕。導演陳淑儀、編劇黃詠詩及監製王耀祖聯同一眾演員一同謝幕，現場掌聲如雷。黃子華感觸表示，舞台劇需要大量人力物力，多謝台前幕後盡心盡力，再加點運氣，才能順利演出，而尾場必要多謝的正是拍檔劉嘉玲，「我哋第一次合作，講真你哋要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」

劉嘉玲係「神選擇」 劉嘉玲聞言後驚訝不已，即擁著子華道謝。子華指嘉玲為角色節食減了8磅，還刻意限制自己少飲酒。「我哋六個演員，個個都病過，除咗佢。」子華笑說，每晚演出後，演員們都會聚在他的休息室裡喝威士忌，但酒量比他強數倍的劉嘉玲，為了保持最佳演出狀態，都忍住只淺嚐幾口。子華再次提到這次合作的緣起：「喺最後決定嗰刻，好似有個雷公『嘭』一聲同我講：『劉嘉玲好喎！』呢個真係『神』嘅選擇！多謝你，嘉玲，令到我哋成個團隊都咁愉快！」 他對編劇黃詠詩笑著說：「你好難再搵到咁強嘅Laura喇！你個戲以後會唔會再重演？好難，因為嘉玲帶住佢幾十年喺銀色生涯累積落嚟、不能言喻嘅勢力去演呢個角色。呢啖Laura味，你喺香港真係搵唔到第二個。」

黃子華崩潰邊緣 劉嘉玲仍力求進步 子華繼續大讚劉嘉玲：「我哋做演員都鍾意改善自己嘅戲，但改善到某個地步，都會心諗『唔好搞我啦，導演，畀我自由發揮吓啦。』我記得最後排練嗰日，阿詩仲畀張紙我，我即刻崩潰：『我唔識做喇！最後一日你仲要我改？』但劉嘉玲就唔同，由第一日開始到最後一日排練，每日都不停問：『冇Notes畀我嘅？畀多啲Notes我啦！』佢真係不斷追求進步，同時又好自律。」子華又分享，即使演出如火如荼、大家累透時，劉嘉玲仍然抽時間為每個人準備聖誕禮物。說到這裡，子華忍不住讚嘆：「呢個咩演員嚟㗎？」然後再補充：「所以無論台前定台後，佢都值得一萬分！」

劉嘉玲怕連累人 學懂活好當下 嘉玲亦感激子華這個「神」的指示，她笑說：「好多謝子華搵我做呢個戲，由綵排到而家四個幾月，我經歷咗一段好美妙嘅時光。我唔係專業舞台劇演員，所以一路都追住導演畀Notes我，我唔想拖累成個戲。」她感觸地說：「其實呢四個幾月對我嚟講，好似一場禪修。我要學識點樣活在當下，我一路都喺度學緊，我要活好當下。每次出台之前，我都會提醒自己，乜嘢都唔好諗，集中精力，喺台上感應到啲咩，就盡情發揮出嚟。呢段時間對我嚟講好特別，我會好珍惜，係我一生中好難忘嘅經歷。」最後，嘉玲不忘再次感謝團隊的努力，並向所有入場支持的觀眾深深致謝。

子華神短訊 化 詛咒為禮物 編劇黃詠詩謝幕時感謝上天賜她一條路：「我讀演員（表演系）出身，但因為屋企嘅離婚經歷，令我形成咗一個比較特別嘅人格。喺Covid期間，因為要申請援助金，我數返自己做過幾多個作品，攞咗份CV出嚟，一筆一筆寫低歷年嚟嘅作品，結果發現竟然已經寫咗46個劇本。」 當她覺得那時的自己「好陰公」時，收到子華神的短訊，問她會否做《香港式離婚》，想將這作品帶給更多觀眾。她由衷感激黃子華先生，藉此勉勵觀眾：「而家覺得係Curse（詛咒）嘅嘢，可能會係一份禮物嚟。」阿詩隨即驚喜宣布，將於今年5月在香港演藝學院重演其經典個人獨腳戲《破地獄與白菊花》。她興奮地說：「因為我屋企係『打齋』，但我細個讀嘅係天主教女子英文『監獄』，所以我就將呢種文化衝突寫咗入劇，包你入場會笑得好開心！希望到時可以再見到大家，畀我氹吓你哋開心！」