香港消防員日本涉性侵案被捕 何超雲未婚夫行蹤惹關注

日本警視廳周三(26日)公布，一名30歲中國籍遊客，涉嫌在周日（23日）性侵一名二十多歲的日本女子而被拘捕。據日本警方指，男子在中國任職消防員，事發期間與妻子到日本旅遊。事後本港消防處回覆本報查詢表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件，該屬員當時正值休假期間。處方正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。
今早網上討論區有傳，涉案的男消防員新婚，與新婚妻子到日本度蜜月，並指該名休班消防員任職消防隊長，是駐守九龍區的消防員，但有關消息未獲證實。其後有指涉案的王姓消防員，與賭王三房何超雲的未婚夫Douglas背景相近，加上二人近日到日本東京旅行，隨即引來大家熱烈討論。
同姓同年齡同職銜
不少網民翻出Douglas的背景，驚訝與涉案的消防隊長極為相似，包括大家都是姓「WONG」，名字亦包含了「Tak」字，兩人都是30歲，同樣大學畢業，在九龍區任職。日前超雲在IG story曬出多張旅行照片，其中一張更是二人在東京鐵塔下拍照。由於超雲已答應男方求婚，不少人表示，他們今次旅行是預支蜜月。
超雲今午社交平台出短片
不過，根據日本報道，該名涉案人士於23日晚上犯案被捕，而超雲則於周一(24日)晚貼出合照。另外，資料顯示王姓消防隊長畢業於香港教育大學，駐守黃大仙消防局。至於超雲的未婚夫英文全名為「Wong Ho Tak」，於2013年讀完中學後赴澳洲升讀大學，六年前於南澳大學畢業。對方現於尖東消防處總部工作，工作以文職為主。最重要的是，超雲於今午貼出在山王日枝神社的短片，片段開頭閃現一隻白色男裝波鞋鞋頭，與超雲穿的鞋子同款，估計二人穿上情侶鞋行鳥居。