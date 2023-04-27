香港消防員日本涉性侵案被捕 何超雲未婚夫行蹤惹關注

日本警視廳周三(26日)公布，一名30歲中國籍遊客，涉嫌在周日（23日）性侵一名二十多歲的日本女子而被拘捕。據日本警方指，男子在中國任職消防員，事發期間與妻子到日本旅遊。事後本港消防處回覆本報查詢表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件，該屬員當時正值休假期間。處方正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。

今早網上討論區有傳，涉案的男消防員新婚，與新婚妻子到日本度蜜月，並指該名休班消防員任職消防隊長，是駐守九龍區的消防員，但有關消息未獲證實。其後有指涉案的王姓消防員，與賭王三房何超雲的未婚夫Douglas背景相近，加上二人近日到日本東京旅行，隨即引來大家熱烈討論。