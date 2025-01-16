馬清鏗小三「五索」再拍片回應 強調自己唔會輸︰我先係焦點

馬清鏗小三「五索」鍾睿心（Rachel）日前拍片表示報道影響到馬清鏗的家人，並且對方的原配對事件毫不知情，所以自己會「暫時消失係social media一段時間」，更稱自己很擔心，未知是否擔心會被閂水喉。惟24小時之後，五索再度上載影片，斥雜誌拍到她非常醜樣，並呼籲大家不要聚焦在馬家身上。

爆瘡拍片 五索躺在床上自拍影片，影片傳來花灑沐浴的聲音，而她看來飽受壓力，搞到額頭爆瘡。她說︰「我而家嘅心情已經差到落谷底！第一，《東周刊》影到我好核突，任何人見到我真人都覺得我好靚，我唔知點解你哋可以照妖鏡咁，所以我依家宣佈，唔該所有傳媒唔好搵我，我係唔會接受訪問，因為你哋嗰個照妖鏡嚟嘅！第二，希望你哋唔好將焦點放落馬家身上，因為我先至係焦點，唔好再影佢哋屋企啦，睇完就算啦！即係唔想再回應，OK？人善就被人欺嘅，我係絕對唔會喊，我亦都唔會認輸，唔該晒！」她更指「從此以後，永不澄清。」

五索強調真人好靚 五索亦有回應網民提問，表示自己係真心好靚，「真人仙氣無比」亦有人好奇為何五索要去破壞他人家庭，她說︰「不用好奇，我也不會回答。」對於為何又再拍片，她說︰「單純係因為我唔想上鏡，同埋我唔鍾意用照騙好似你嘅照騙一樣」 不會 得罪 原配? 由於五索表示自己不會認輸，有網民問到是否跟馬清鏗的原配說，她說︰「我當然係同雜誌講啦！所有有錢嘅人我都唔會得罪！」對於有網民不明白為何沒有人話馬清鏗，她說︰「當然唔可以話馬先生，金主不能得罪！」

與此同時，雜誌的平台再上載一段五索的回應，言論依然出位，她在影片稱網民是「蟻民」，認為他們是眼紅她「樣靚身材好」，並承認自己是「賤人」，毫不介意大家這樣稱呼她。然而，有網民指雜誌找五索做訪問，其後又踢爆對方的身份，其處理方法似是有人設局。