馮允謙紅館演唱會｜林明禎性感登場共舞 等足11年終圓夢Jay Fung感觸落淚

馮允謙(Jay Fung)一連3場的首個紅館演唱會《 JAYPOP [email protected] 2023》今晚開鑼，Jay Fung以一曲《地球上的人》為個唱掀序幕，向來斯文的馮允謙罕有地露出一雙結實的麒麟臂，擊打巨鼓，型格十足，其間舞台更有噴火效果。頭場請來大馬女神林明禎擔任嘉賓，兩人大跳貼身舞，更在台上借位咀嘴，全場興奮尖叫。
與林明禎借位咀嘴
首踏紅館舞台的Jay Fung高呼：「我終於等到啦，我等咗11年啦！」他直言曾想過放棄，感激台下每觀眾一直支持，促使圓夢舉行自己的紅館騷。其後，他換上西裝化身鋼琴王子自彈演唱，繼而又彈結他，演唱多首浪漫情歌，當唱到《Versace on the floor》時，穿著貼身黑色晚裝的林明幀驚喜登場，與Jay Fung大跳貼身舞，性感誘人，兩人更借位Kiss，全場觀眾情緒高漲，興奮尖叫。
想身韓星 自爆想入男團
當唱《Keep on fight on》時，Jay想起出道11年經歷過的高低起跌，忍不住落下男兒淚。隨後Jay大唱演唱會主題曲《入場人士請注意》，更化身韓星勁歌熱舞，大唱Black Pink的《How you like that》及BTS的《Dynamite》，大爆自己希望化身男團，全場即歡呼拍掌。