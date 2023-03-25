馮允謙紅館演唱會｜林明禎性感登場共舞 等足11年終圓夢Jay Fung感觸落淚

與林明禎借位咀嘴

首踏紅館舞台的Jay Fung高呼：「我終於等到啦，我等咗11年啦！」他直言曾想過放棄，感激台下每觀眾一直支持，促使圓夢舉行自己的紅館騷。其後，他換上西裝化身鋼琴王子自彈演唱，繼而又彈結他，演唱多首浪漫情歌，當唱到《Versace on the floor》時，穿著貼身黑色晚裝的林明幀驚喜登場，與Jay Fung大跳貼身舞，性感誘人，兩人更借位Kiss，全場觀眾情緒高漲，興奮尖叫。