馮允謙紅館演唱會｜林明禎性感登場共舞 等足11年終圓夢Jay Fung感觸落淚

首踏紅館舞台的Jay Fung高呼:「我終於等到啦,我等咗11年啦!」他直言曾想過放棄,感激台下每觀眾一直支持,促使圓夢舉行自己的紅館騷。其後,他換上西裝化身鋼琴王子自彈演唱,繼而又彈結他,演唱多首浪漫情歌,當唱到《Versace on the floor》時,穿著貼身黑色晚裝的林明幀驚喜登場,與Jay Fung大跳貼身舞,性感誘人,兩人更借位Kiss,全場觀眾情緒高漲,興奮尖叫。

想身韓星 自爆想入男團

當唱《Keep on fight on》時,Jay想起出道11年經歷過的高低起跌,忍不住落下男兒淚。隨後Jay大唱演唱會主題曲《入場人士請注意》,更化身韓星勁歌熱舞,大唱Black Pink的《How you like that》及BTS的《Dynamite》,大爆自己希望化身男團,全場即歡呼拍掌。