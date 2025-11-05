馮皓揚被恩師公開控訴「謀財害命」 指真實人品忘恩負義

羊羊有份參演劇集《巨塔之后》，他在劇集中亦有不少的戲份表現亮眼。

馮皓揚(羊羊) 於2022年憑電影《媽媽的神奇小子》獲最佳男配角獎後，羊羊自此開始獲得TVB賞識。較早前羊羊更有份參演劇集《巨塔之后》，他在劇集中亦有不少的戲份表現亮眼。最近馮皓揚的恩師前小童星訓練學院創辦人Momo校長在社交平台公開控訴他和母親忘恩負義，並以「謀財害命」來結束與馮皓揚師徒關係。

後悔無條件栽培馮皓揚

Momo校長發文寫上：「成三年幾啦，我諗咗好耐，今日決定將塊傷疤揭開。點解？就係想用我嘅教訓，等所有心腸好、成日無條件付出嘅人睇清楚，學識點樣保護自己，千祈唔好好似我咁，做咗老襯至嚟後悔。#第40屆金像獎男配角#馮皓揚#TVB藝人。」

Momo校長憶述當年曾心軟答應馮皓揚母親免費為馮皓揚上課，原因是因為對方曾開口說沒有錢交兒子學費，後來Momo校長發現原來馮皓揚家中有經營髮型屋生意。Momo校長指如親兒子般栽培馮皓揚兼且用盡人脈捧紅他，她續說：「佢亦都冇令到我失望，攞到第40屆金像獎男配角。」Momo校長亦尊重馮皓揚提出解約的要求，無條件結束已簽定的10年藝人合約關係。