駱振偉與丹麥太太宣布離婚 一齊拍片稱換身份繼續愛

Thor稱雙方都嘗試過不同方法,發覺分開住真的舒服些,所以決定換過身份,以屋企人方式去相處,所以有時間便會跟家人食飯、去街,就算Katrine跟丹麥家人視像通話,他也會加入。他說︰「依一段時間,我哋都經常同對方講,『We are so proud of each other』。」

他們稱以拍片方式去交代,是希望讓人覺得正面些,「當兩個人再唔可以喺同一地方相處,就move on用另一方式去愛。」他們表示分開的決定並不是開心的事,但他們也不會因為分手而刪除合照,認為互相尊重是很重要。