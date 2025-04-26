駱振偉與丹麥太太宣布離婚 一齊拍片稱換身份繼續愛

駱振偉(Thor)與拍拖5年的Katrine於2019年在丹麥舉行婚禮，婚後不時於社交平台放閃，惟去年農曆新年之後，Thor沒有再分享二人合照。今日二人一同上載影片，表示「我哋已經好耐無一齊做video， 我哋有個唔太開心的消息要話俾大家。我哋決定咗分開，以後就用屋企人的身份去相處。」

Thor續說︰「我哋兩個從來都唔係普通情侶，佢來自丹麥，我來自香港，兩個嚟自完全不同背景嘅人，當然我哋都有好多不同嘅地方。當住埋一齊嘅時候……」Katrine此時說︰「都有好多少少唔同，好難講係咩，係好多好多小小問題。」Thor稱︰「大家對旅行嘅要求好多唔同嘅，要當中搵一個大嘅原因，我哋都講唔出黎。當我哋決左分開住，感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。」

Thor稱雙方都嘗試過不同方法，發覺分開住真的舒服些，所以決定換過身份，以屋企人方式去相處，所以有時間便會跟家人食飯、去街，就算Katrine跟丹麥家人視像通話，他也會加入。他說︰「依一段時間，我哋都經常同對方講，『We are so proud of each other』。」

他們稱以拍片方式去交代，是希望讓人覺得正面些，「當兩個人再唔可以喺同一地方相處，就move on用另一方式去愛。」他們表示分開的決定並不是開心的事，但他們也不會因為分手而刪除合照，認為互相尊重是很重要。