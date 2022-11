骨肉的總和｜添麥菲查洛美演繹血腥愛情故事 泰勒羅素撼楊紫瓊爭最佳主角獎

添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅影壇,他與意大利導演Luca Guadagnino再度合作,今次新片《骨肉的總和》(Bones and All)以破格暗黑大玩唯美愛慾風格,明天在港正式上映。