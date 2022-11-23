骨肉的總和｜添麥菲查洛美演繹血腥愛情故事 泰勒羅素撼楊紫瓊爭最佳主角獎

添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅影壇，他與意大利導演Luca Guadagnino再度合作，今次新片《骨肉的總和》(Bones and All)以破格暗黑大玩唯美愛慾風格，明天在港正式上映。

《骨肉的總和》改編自同名小說，在剛過去的「威尼斯影展」大放異彩，Luca Guadagnino靠該片勇奪最佳導演銀獅獎，不僅添麥菲查洛美發揮出精湛演技，女主角泰勒羅素(Taylor Russell)表現同樣搶眼，早前獲得威尼斯影展的最佳新進女演員獎，還在剛公布的第38屆獨立精神電影獎 (Independent Spirit Awards)獲得最佳主角提名，與《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的楊紫瓊爭獎，《骨肉的總和》共三項提名，既有份爭最佳電影，有份演出的奧斯卡金像男星馬克懷倫斯(Mark Rylance)更入圍最佳配角。

食人魔成公路片主角

在《骨肉的總和》中，泰勒羅素演繹出唯美又血腥的浪漫初戀，兩主角相遇於列根執政時代的美國，在成為食人魔後產生出的複雜情感，並一起踏上千山萬水的探索旅程。對於導演Luca Guadagnino來說，描寫男女主角對血肉的饑渴，絕不是為了嘩眾取寵，而是恰恰相反：「是同情那些迷失的人，那些無法融入、必須在邊緣徘徊的人，那些被社會摒棄但又從同類身上得到接納的人。」他認為《骨肉的總和》是「關於不可能的愛情，關於被剝奪權利的人，以及尋找家園的夢想」。

《骨肉的總和》是Luca Guadagnino首部在美國拍攝的電影，並以美國傳統的公路片作藍本，但踏上這趟公路旅行的主人翁，卻是兩個「異類」，他們看不見將來，只能在絕望的掙扎中尋找能被世界接納的一絲曙光。