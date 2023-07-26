鬼咁多大屋｜迪士尼遊樂設施搬上銀幕 尖叫聲迎接農曆七月

經典鬼屋「Haunted Mansion」是迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施，今次搬上大銀幕，以頂尖先進CG特技和製作，升級改裝成為既驚嚇刺激又超級爆笑的人鬼膠戰大電影，由流爆驅魔隊對決靈異界猛鬼，以尖叫聲迎接農曆七月來臨。
世界各地的迪士尼樂園都有各具特色的鬼屋，香港迪士尼樂園就有「迷離大宅」，今次話題新片《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion)的製作團隊，獲得迪士尼樂園的幻想工程師全力協助，打造電影版鬼屋，不但集齊世界各地迪士尼樂園鬼屋的特色，更滿佈細節和彩蛋，盡情滿足全球鬼屋Fans。
星光熠熠魂集鬼屋
《鬼咁多大屋》將於8月初在港開畫，屆時會以4DX版本同時上映，在震動座位和多種環境特效配合下，觀眾仿如親身進入鬼屋探險，可以一次過盡享睇戲兼玩機動遊戲的雙重娛樂，一於體驗全感官動感震撼。
演出陣容方面，包括《翻生侏羅館》(Night at the Museum)系列男星奧雲韋遜 (Owen Wilson) ，今次他在片中飾演「吹水神父」，而憑住《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)贏得小金人的金像女星珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則飾演「水晶球靈媒」及《自殺特攻》(The Suicide Squad)金像男星謝拉力圖 (Jared Lero)飾演的「終極惡鬼」等，一眾好戲之人搞鬼演出。
金像級頂尖特效大製作
電影製作不惜工本，既有金像級製作團隊大搞頂尖特效，同時搭建鬼屋場景以求真實感，更有多達50名演員扮演各式鬼魂，加上鬼屋內不乏驚險機關，務求令觀眾睇得既驚又喜。