鬼咁多大屋｜迪士尼遊樂設施搬上銀幕 尖叫聲迎接農曆七月

星光熠熠魂集鬼屋

《鬼咁多大屋》將於8月初在港開畫,屆時會以4DX版本同時上映,在震動座位和多種環境特效配合下,觀眾仿如親身進入鬼屋探險,可以一次過盡享睇戲兼玩機動遊戲的雙重娛樂,一於體驗全感官動感震撼。

演出陣容方面,包括《翻生侏羅館》(Night at the Museum)系列男星奧雲韋遜 (Owen Wilson) ,今次他在片中飾演「吹水神父」,而憑住《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)贏得小金人的金像女星珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則飾演「水晶球靈媒」及《自殺特攻》(The Suicide Squad)金像男星謝拉力圖 (Jared Lero)飾演的「終極惡鬼」等,一眾好戲之人搞鬼演出。