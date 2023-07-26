鬼咁多大屋｜迪士尼遊樂設施搬上銀幕 尖叫聲迎接農曆七月

經典鬼屋「Haunted Mansion」是迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施，今次搬上大銀幕，以頂尖先進CG特技和製作，升級改裝成為既驚嚇刺激又超級爆笑的人鬼膠戰大電影，由流爆驅魔隊對決靈異界猛鬼，以尖叫聲迎接農曆七月來臨。

世界各地的迪士尼樂園都有各具特色的鬼屋，香港迪士尼樂園就有「迷離大宅」，今次話題新片《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion)的製作團隊，獲得迪士尼樂園的幻想工程師全力協助，打造電影版鬼屋，不但集齊世界各地迪士尼樂園鬼屋的特色，更滿佈細節和彩蛋，盡情滿足全球鬼屋Fans。