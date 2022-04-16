麥明詩公開劍橋成績反擊網民質疑 自爆英國讀書曾遭歧視

《金宵大廈2》單元四《姐姐》最近引起極大迴響，因演員黃婉華塗黑皮膚飾演菲籍外傭Louisa被指涉歧視及侮辱，受到國際關注。無綫發聲明回應絕無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉，而此單元兩集亦不設網上重溫。
向來敢言的麥明詩（Louisa）亦有關注事件，並在IG發表看法：「香港如果能夠俾多啲機會少數族裔演出，represent（代表）返自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」她的言論即引起好多迴響，有網民直指她「偽善」及「左膠」，另有網民將焦點放在她的學業成績上，質疑她劍橋讀法律成績：「得2:2（指二級乙等榮譽畢業）」。Louisa在Ig限時動態轉發批評她成績的留言，並公開劍橋讀書的成績表，寫道：「多年嚟好多ching（師兄）都好替我擔心我大學成績，各位ching千祈唔好替我擔心，唔高分，不過平穩。」
Louisa昨晚在社交網再撰長文回應批評及解釋自己的觀點，她貼出多張與不同國籍同學的合照，除承認自己是「左膠」，更透露在英國讀書時曾遭歧視的經歷，被同學模仿口音，更有人在她面前當眾除褲問「見過咁大未」。
她寫道：「我價值觀係偏左，即係有啲人口中嘅『左膠』，其實每人都可以選擇自己嘅立場同價值觀，我對件事有感覺係因為我嘅個人經歷，如喺英國讀書時係有受過microaggression（微歧視），如白人同學模仿accent（口音）嘅嘲笑，當眾除褲問你見過咁大未（當然大部分同學超好超nice），明白係人性並接受但係覺得如果冇就更好囉，所以喺香港變番做『大多數』嘅時候，會對其他地方黎嘅人都比較sensitive（敏感），係，係寧願矯枉過正，呢個係我立場，不喜可以繼續插。而且唔同人有唔同經歷因此有唔同嘅睇法，也是非常理解的，有啲人超有自信覺得被人串被人笑佢都好喜歡咁都唔出奇。」最後更表示：「如果一個人講嘅嘢個個都同意，就冇必要講啦」。