麥明詩公開劍橋成績反擊網民質疑 自爆英國讀書曾遭歧視

《金宵大廈2》單元四《姐姐》最近引起極大迴響，因演員黃婉華塗黑皮膚飾演菲籍外傭Louisa被指涉歧視及侮辱，受到國際關注。無綫發聲明回應絕無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉，而此單元兩集亦不設網上重溫。

向來敢言的麥明詩（Louisa）亦有關注事件，並在IG發表看法：「香港如果能夠俾多啲機會少數族裔演出，represent（代表）返自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」她的言論即引起好多迴響，有網民直指她「偽善」及「左膠」，另有網民將焦點放在她的學業成績上，質疑她劍橋讀法律成績：「得2:2（指二級乙等榮譽畢業）」。Louisa在Ig限時動態轉發批評她成績的留言，並公開劍橋讀書的成績表，寫道：「多年嚟好多ching（師兄）都好替我擔心我大學成績，各位ching千祈唔好替我擔心，唔高分，不過平穩。」