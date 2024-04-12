麥明詩密集式貼婚照惹網民反感 大方say sorry：拜託大家忍耐一下

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）上月搞足三場「勁甜麥」婚禮，當時婚禮的照片已在社交網瘋狂洗版。而麥明詩在度密月過後，連日來又開始狂曬婚禮靚相，回味當中的點滴，並出post逐一多謝贊助商，一度令網民非常反感。
麥明詩連日來洗版式分享婚禮靚相，她先出post解釋搞三場婚禮背後的原因，其後，再上載8張「送客」的火紅晚裝照，並多謝金器贊助商；而另一個post，麥明詩又分享於老公出生地田景邨拍攝的婚照；網民都嫌睇到膩，更有人留言指：「真係準備講到聖誕節⋯⋯」𣎴過向來高EQ的麥明詩未有發嬲，更大方親回：「冇辦法呀，好多朋友同sponsor要多謝，我諗要po多一個禮拜到啦﹗忍忍」。
話口未完，麥明詩昨晚(11日) 繼續出post 鳴謝囍餅贊助商，她更向大家道歉表示：「Sorry 真係唔想po咁多嘢阻住大家咁，只不過真係有唔少品牌同埋朋友要多謝番。之前亦都希望應使則使、可慳則慳（幫盛生慳！）所以拜託大家忍耐一下。」有網民就繼續負評表示：「結婚都好似做show咁，睇到都攰」，而麥明詩則回覆謂：「付出多少少，換來家人和朋友嘅開心，都值得嘅！」老公盛勁為亦有留言力撐老婆，並賣口乖表示：「大家都睇到你嘅實力 I am so lucky.」