麥明詩盛勁為結婚｜甜蜜誓詞曝光 大量名人出席婚宴

晚上,麥明詩再換上一件紅色短裙,大晒美腿。財經KOL渾水更大爆婚禮上播著MC 張天賦 的《反對無效》,他寫道 :「I am not sure whether #反對無效 is a song for wedding (我不確定是否#反對無效 是一首給婚禮用的歌曲)」而最搞笑的是,麥明詩在現場準備了《十八座狗仔粉》給大家享用。

今晨,在婚禮完結後,盛勁為在社交網轉發大量好友拍的短片及照片,見到羅康瑞與前妻為何晶潔的女兒、朱玲玲繼女羅寶瑜,以及對沖基金Two Sigma亞洲地區CEO林國澧、何猷君名媛舊愛陳可欣等均有出席。其中一段短片更見他大唱《無賴》,又被賓客瘋狂隊酒,氣氛相當熱鬧。