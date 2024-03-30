麥明詩盛勁為結婚｜甜蜜誓詞曝光 大量名人出席婚宴

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師男友盛勁為（Keith）大搞三日婚禮，繼於3月23日在圍村舉行第一場，3月24日在吉列島遊艇會舉行第二場，相隔一星期後，昨日（29日）一對新人就在五星級酒店的戶外花園舉行了第三場婚宴，並邀請了不少圈中好友出席。 不過，亦有指吉列島遊艇會分為上、下半場，所以戶外婚禮應屬第4場。 不過，無論多少場，一樣有大批好友參與，當中有不少名人出席。

不少藝人、名人在社交網分享一對新人的第三場婚禮照，見麥明詩穿上一件deep V 婚紗，在爸爸陪同下進場，接受大家的祝福。之後麥明詩與盛勁為互讀誓詞，麥明詩更一度感動落淚。從他們朋友上載的影片見到盛勁為稱麥明詩是一個夜貓，但自己是一個morning person，而麥明詩表示從對方身上，令她成為一個better version的自己，同時見到他充滿源源生命力。

麥明詩盛勁為咀咀 其後換上一字膊婚紗上陣，露出白滑香肩及迷人鎖骨，高貴優雅，而盛勁為則化身白馬王子，以一套白色西裝示人，與新娘子襯到絕。 婚禮以自助餐形式舉行，麥明詩全程拖實老公滿場飛，現場除準備了三層大蛋糕，見賓客們手上還持有一支支花火，場面浪漫。有在場的賓客更拍下麥明詩與盛勁為在場地一旁錫咀，朋友更謂︰「使唔使咁sweet！」

晚上，麥明詩再換上一件紅色短裙，大晒美腿。財經KOL渾水更大爆婚禮上播著MC 張天賦 的《反對無效》，他寫道 ：「I am not sure whether #反對無效 is a song for wedding (我不確定是否#反對無效 是一首給婚禮用的歌曲）」而最搞笑的是，麥明詩在現場準備了《十八座狗仔粉》給大家享用。 今晨，在婚禮完結後，盛勁為在社交網轉發大量好友拍的短片及照片，見到羅康瑞與前妻為何晶潔的女兒、朱玲玲繼女羅寶瑜，以及對沖基金Two Sigma亞洲地區CEO林國澧、何猷君名媛舊愛陳可欣等均有出席。其中一段短片更見他大唱《無賴》，又被賓客瘋狂隊酒，氣氛相當熱鬧。

何猷君名媛舊愛陳可欣