麥明詩預告今年內在港舉行婚禮 給盛勁為滿分：我專注佢優點(有片)

麥明詩(Louisa)於1月底宣布與盛勁為結婚後，今日於尖沙咀首次出席公開活動，擔任日本美妝品牌SUQQU的開幕嘉賓，並接受傳媒訪問，分享即將成為人妻的喜悅。她透露去年已於澳洲拍攝婚紗相，預告將於本年內在香港舉行婚禮。

麥明詩早前在社交平台公布多條求婚影片，更反傳統地拍拖3年的男友盛勁為送上名錶求婚，她笑言終於親身經歷男士求婚的壓力，「如果能為對方做一件事，是很感動，更加珍惜對方。」談到籌備過程，原來Louisa為了預備求婚手錶等了半年，其間又要保守秘密，她自爆曾經心急到要請求有關方面趕工，但慶幸有一班好友協助，合力製造驚喜。談到對未婚夫的評分，麥明詩讚不絕口，「我覺得他很堅韌，當人生經歷一些低潮時，仍會保持正面的心理狀態，我覺得這比所有事更寶貴，因為人生會遇到很多高低起跌，都難以預計，所以我也有信心他會抱持積極心態，大家生活會開心。」

雖然Louisa澳洲出生、男友又在澳洲求婚和拍攝婚紗照，她表示婚禮將會在香港舉行，至於幾時落實結婚？麥明詩笑言絕不會以趕工心態籌備，但希望過程「快靚正」，她大賣關子：「大家短期內會收到實質通知。」她直言，有九成的籌備工作由她來負責，盡量賓客開心、精簡程序，幸好男方沒太多意見，雙方母親都不挑剔，暫時一切順利。

趁年輕生育 讓母親抱孫

問到對盛勁為的評分，麥明討甜笑表示，「我很樂觀，會專注於他的優點，以優點來講有100分。當然他也有其他缺點，但我盡量不專注，因為我每個人都有長處和短處，很難要他不管我但有很細心，有時難免相沖，但他的優點是我要的東西。」談到對方送的求婚「巨鑽」，她表示非常滿意，「那戒指代表全家人的祝福。」

至於「造人計劃」？麥明詩直言也想趁年輕時生育，而且母親可分擔湊孫樂，她強調婚後仍要養家，如常工作，暫時未敢仔細的生仔大計，「我驚自己經歷一次(懷孕)已覺得好辛苦，所以都要見步行步，順其自然。」