黃修平遠赴倫敦出席世界首映 揭游學修為《看我今天怎麽說》苦練手語

由游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的電影《看我今天怎麽說》日前(12日)於英國電影協會倫敦影展(BFI LONDON FILM FESTIVAL)舉行世界首映，繼2021年《狂舞派3》後再執導新作的黃修平率領團隊包括監製何康、監製廖婉虹、手語指導海鳥及胡歷恩、編劇千春遠赴倫敦出席影展，黃修平更分享游學修背後選角故事，大讚這名準金馬影帝開拍前苦練手語。

深感榮幸 《看我今天怎麽說》早前獲宣布入圍第61屆台灣金馬獎三大獎項，包括游學修及鍾雪瑩分別獲提名影帝影后，以及最佳音效，受廣大影迷關注，世界首映全院滿座。相隔3年再推出新作，獲邀在BFI倫敦影展舉行世界首映，黃修平深感榮幸：「可以將香港嘅故事帶到去畀全世界，而電影更得到國際上非常之受認可，好高水準嘅BFI London Film Festival嘅青睞，邀請我哋作世界首映，係相當之榮幸。」加上能夠跟倫敦的香港朋友重聚，別具意義。

游學修練習不同 style手語 黃修平談到兩位主角游學修和吳祉昊，分享了二人背後的選角故事，親揭選游學修演聾人角色子信的原因：「游學修作為一個健聽人，要演出聾人角色其實係一個好大挑戰，我對佢嘅才華非常有信心，加上佢嘅個人經歷、性格等都跟子信角色好吻合。開拍前我哋非常之嚴謹同不留情地，去請老師訓練游學修嘅手語。喺唔同情境下有唔同嘅手語表達，佢同聾人朋友，佢同屋企人打手語嘅style都係唔同，而佢係好認真地去做呢件事，最後做到出嚟嘅效果非常好，佢獲得金馬獎嘅最佳男主角提名，係對佢努力同才華嘅一個肯定，非常之恭喜佢。」

選 聾人演聾人角色 至於選吳祉昊演另一主角，他指出：「喺一早嘅時候，我已經決定聾人角色一定要由聾人演出，最後聾人手語老師介紹之下揾到Marco(吳祉昊)，我覺得佢嘅本身性格，形象，同埋佢對演戲嘅熱誠，縱使佢係素人，好適合做Alan呢個角色。」電影亦獲提名最佳音效，不少觀眾對電影微細音效和無聲場面深有感受，大表共鳴。影展對作品非常尊重，特意安排手語翻譯員，讓聾人觀眾亦能與團隊交流，導演特別讚揚兩位手語指導海鳥與胡歷恩，在首映禮上的同步傳譯，體現了手語作為一種無聲但有力的溝通橋樑。