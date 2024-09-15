黃偉文首為阿姐填詞：阿媽我終於「入流」啦

黃偉文(Wyman)為無數歌手填詞，真正你數得出的歌手也有他的作品，唯獨一位阿姐級一直未有緣份合作，就是即將舉行演唱會的汪明荃。Wyman昨晚IG出po，分享阿姐相片並留言：「關於那個我要『報28年前的恩』，兌現自己開給阿姐張cheque的小故事。可能大家近來都有聽到汪明荃小姐親自講過了。甚實，這首歌我非寫不可。還有一個連對汪明荃本人我都未講過的理由。」

Wyman作詞、林家謙作曲的阿姐新歌《Make My Day》。

阿媽話囝唔入流 之後，Wyman憶述一個關於自己與媽媽的故事。「如果你有睇Concert YY，你可能會記得我講過，我阿爸阿媽咁多年嚟其實都好似唔係幾知我係做緊啲乜嘢嘅。好記得廿幾三十年前，有一次我阿媽問我：『你成日閂埋房門寫寫寫，其實你係做乜㗎？』我話：『阿媽我而家做緊填詞人呀。』阿媽話：『咁你有冇寫過汪明荃？』我話：『未呀。』阿媽再話：『咁你應該都係渣渣地，唔係好入流。』Wyman表示，阿媽掉低呢句咁狼毒的說話，就行開了。從此，再沒有問過他一句有關自己的寫詞工作。

林家謙阿媽感同身受 Wyman續說，大概在阿媽心目中，這幾十年無論自己做過甚麼，也是不計數的。「總之一日未寫到汪阿姐，呢個仔都係流流地、好打有限。所以，好開心好開心，喺入行寫詞超過三十年後……阿媽，我終於『入流』啦。」之後Wyman寫上：「Mom, after all these years, I hope I can FINALLY make you proud. 」Wyman為阿姐寫的新歌名為《Make My Day》，由林家謙作曲。阿謙在po留言：「我阿媽應該都感到身受。」