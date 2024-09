黃偉文首為阿姐填詞：阿媽我終於「入流」啦

林家謙阿媽感同身受

Wyman續說,大概在阿媽心目中,這幾十年無論自己做過甚麼,也是不計數的。「總之一日未寫到汪阿姐,呢個仔都係流流地、好打有限。所以,好開心好開心,喺入行寫詞超過三十年後……阿媽,我終於『入流』啦。」之後Wyman寫上:「Mom, after all these years, I hope I can FINALLY make you proud. 」Wyman為阿姐寫的新歌名為《Make My Day》,由林家謙作曲。阿謙在po留言:「我阿媽應該都感到身受。」