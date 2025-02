黃妍情人節被4男力追 力臻Michael C送禮博好感

主持加入戰圈

兩位節目主持竟然出手爭Cath芳心,T.MAX出示求愛信物蠟筆小新加三角龍figure,Cath大叫好搞笑,T.MAX自信說:「一對才叫一套,每人拿一隻,就好似定情信物咁。」黃妍即時心心眼。

自言未追過女仔的J.Y送出第一份情人節禮物給Cath:「呢部係《Back to the future》車仔,是給10年後的承諾。10年後拿著這部車仔換真車Back to the future。如果不揀我,就要不停返回過去。」

Cath非常受落,即時轉軚向Michael C及力臻派「檸檬」:「杯同figure,我屋企都好多,咖啡豆都係,《Back to the future》嬴。」3男竟輸給從未追過女仔的主持J.Y,他即時展示勝利姿態。