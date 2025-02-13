黃妍情人節被4男力追 力臻Michael C送禮博好感

黃妍(Cath)昨日(12日)元宵節與兩位同門型男力臻、Michael C接受新城「Z世代咪高峰會訪問，適逢元宵與臨近情人節，主持T.MAX及J.Y安排兩男來各自以100元限額買情人節禮物，送給黃妍搏取女神歡心。 Michael C以70元買了蠟筆小生水杯，並向Cath說：「知道妳好鍾意飲水同蠟筆小新，就算唔鍾意呢個人，都要用呢個杯飲水，陪著妳一輩(杯)子！」黃妍聽完即拍手大讚。 力臻就買咖啡豆：「我同女神都好鍾意飲咖啡，咖啡香氣及味道可以令女神勾起回憶。而且我只買100克，女神飲完要再搵番我，愛情延續下去！」Cath聽完好冧。

主持加入戰圈

兩位節目主持竟然出手爭Cath芳心，T.MAX出示求愛信物蠟筆小新加三角龍figure，Cath大叫好搞笑，T.MAX自信說：「一對才叫一套，每人拿一隻，就好似定情信物咁。」黃妍即時心心眼。

自言未追過女仔的J.Y送出第一份情人節禮物給Cath：「呢部係《Back to the future》車仔，是給10年後的承諾。10年後拿著這部車仔換真車Back to the future。如果不揀我，就要不停返回過去。」

Cath非常受落，即時轉軚向Michael C及力臻派「檸檬」：「杯同figure，我屋企都好多，咖啡豆都係，《Back to the future》嬴。」3男竟輸給從未追過女仔的主持J.Y，他即時展示勝利姿態。

