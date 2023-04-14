黃宗澤餐廳重開 即被網民出PO力數三宗罪

黃宗澤（Bosco）喺尖沙咀開設「蠔吧」，就算疫情期間生意難做，佢仍然為員工堅持開店，承諾唔裁員、唔減薪兼繼續有花紅，較早前Bosco更花費百萬為店舖進行裝修。日前再度開張，Bosco除咗安排2部名貴跑車到場及與員工齊齊切乳豬影大合照之外，佢仲好貼心咁同粉絲影相。最近就有內地網民喺重開當日去幫襯，之後仲喺小紅書出PO，上載與Bosco嘅合照及食物嘅相片，不過就唔係撐餐廳，反而係力數餐廳多宗罪。

呢位網民喺小紅書上載與Bosco嘅合照及食物嘅相片，以「香港丨黃宗澤新餐廳爆炸踩雷」為題出PO，佢雖然一開頭大讚老闆Bosco好nice：「很幸運的遇上bosco，也很nice的跟我們拍照，本人nice程度100星，哈哈！」之後，呢位網民就開始嚟料，直指當日嘅體驗非常差，包括餐廳職員服務態度不太好、食物上太慢兼漏單，及食物凍同只係翻叮。其後，網民亦指自己有向經理反映問題，結果經理表示抱歉，仲送上特飲，免去意粉及未有到嘅烤雜菜嘅單。不過該網民就話餐廳嘅服務及出品令佢失望，而佢亦tag咗黃宗澤。希望佢睇到呢個PO之後可以作出改善。

呢個PO一出，有網民留言表示同意，並話忙唔係服務減分嘅理由，不過亦有網民認為餐廳啱啱開業情有可原、餐廳做法合理，佢唔應該喺網上公開，留言：「我覺得他們最後的做法也挺人性化的，人家都給你免單了你有意見那兩份餐了，就沒必要在這裡說了我覺得，我相信當時你也跟經理反映情況了，何必在這裡再說一遍呢？如果你真心給人改過的機會是下一次幫襯的時候也是服務菜單不到位再在公眾平台提醒大家」、「感覺主要是剛開業服務沒跟上，食物質量還是可以的，做為路人粉有機會去香港會去試試看」及「Bosco這家餐廳真的是我吃過所有明星店最實在最不撈錢的了，菜品好吃量大，為免不浪費我吃完之後吃了消食片，我希望你這種吐槽貼多一點，這樣我可以book到位」等等。

黃宗澤

黃宗澤IG

黃宗澤

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小紅書截圖

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小紅書圖片

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小紅書圖片

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈