黃榕澄清無帶壞朋友 孖薛影儀睇煙花賀國慶

黃榕(Gloria)與馮素波(波姐)日前應梁天柱鐵打師傅邀請到深水埗鐵打館做義工，向老人家和街坊派發共200份中秋月餅福袋。黃榕表示通關後多接了國內登台和商演，剛剛從張家界回港，順道感受節日氣氛。黃榕每月因應不同節慶定期來到這深水埗鐵打館做義工，除了被梁天柱鐵打師傅日常無私為區內老友記送暖治病這善心感染外，還想把這善心傳開，召集更多新朋友閒時行善。

問到今次沒有叫薛影儀參加， 黃榕表示公開活動叫阿儀要先知會公司比較好。她稱知道阿儀最近放假，自己不用工作便會陪伴對方，像普通朋友一樣跟她聊天。

對於阿儀因為多次出席跟公司無關的活動，甚至有傳黃榕多次利用她過橋，她表示不清楚阿儀跟其公司的合約內容，認為是他們雙方的事，「作為朋友，有時阿儀想找我陪伴她或聊天時，都會聽她説。就好像你們普通OL放工後，在私人空餘時間打電話給朋友聊天及約食飯一樣。其實做這一行藝人放工都是一樣，跟普通人一樣，一樣需要不做作的真心朋友。」