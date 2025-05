黃泆潼母親節出PO揭不愉快童年：不是每個母親都偉大

黃泆潼喺社交網站出PO,表示:「《不是每個母親都偉大 and that’s ok 》可能你像我一樣,每逢母親節都有種難以言喻的感覺,可能你像我一樣,有個被父母粉碎的童年,有些父母會將自己的失敗全部歸咎於你,他們用不同方法,有的選擇拋棄你,有的選擇逃避你,有的會怪責你,可能你不明白為什麼他們會這樣,可能你給自己的答案總是 - 自己不夠好。」

網民:謝謝你寫出來

唔少網民紛紛留言安慰,例如「同感。雖然原諒,還是要保護自己,保持距離。另外,還要在那些幸福而站在道德高地的人面前保持緘默,因為他們不會明白。😢」、「謝謝你寫出來。我從小感受的如你文字一樣,謝謝你的勇敢。從14年前自己成為母親的那一刻,我已決心不會成為那種讓孩子傷心的母親。共勉~」、「好明白你,好有同感⋯⋯因為我個老母都係一個極度自私嘅人,保持距離係最佳方法!為自己為愛你既人好好活下去💛」、「同感🌝有啲人係永遠無辦法明白,所以放手亦放過自己」、「完全理解,人愈大,發覺身邊好多人都有類似經歷。佢地要用很多時間努力去療癒自己。🫂🫂🫂🫂🫂」、「在澳門給你一個遙距的擁抱」、「Thank you, your words make me feel less alone」及「我好明白😢你好似講出我心裹面的說話」等等。

