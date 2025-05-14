黃泆潼母親節出PO揭不愉快童年：不是每個母親都偉大

現年47歲嘅前TVB藝人黃泆潼為1999年落選港姐，其後與TVB簽約成為藝人。直至2019年離巢TVB，以「Miss Yellow」之名轉型做DJ，更被封為「亞洲最HOT人氣女DJ」。喺啱啱過去嘅母親節，佢喺社交網站出PO表示「不是每個母親都偉大 and that’s ok」，坦言自己有一個被父母粉碎的童年。

黃泆潼：她也要承擔自己種的苦果

黃泆潼喺社交網站出PO，表示：「《不是每個母親都偉大 and that’s ok 》可能你像我一樣，每逢母親節都有種難以言喻的感覺，可能你像我一樣，有個被父母粉碎的童年，有些父母會將自己的失敗全部歸咎於你，他們用不同方法，有的選擇拋棄你，有的選擇逃避你，有的會怪責你，可能你不明白為什麼他們會這樣，可能你給自己的答案總是 - 自己不夠好。」

之後黃泆潼再話：「總有人會跟你說「那畢竟是你母親啊！」這些”為你好的人”從未花過半秒去想像你的創傷，甚至會質疑你誇大事實，因為他們沒有這樣的母親，能夠對小孩做出這種事情的母親，但事實上 可能你需要活到40多年才發現，那些是虐待-是精神和肉體上的虐待。你有嘗試跟隨社會那種麻木地孝順，去迫自己愛一個從沒跟你建立關係的母親，但到了一個程度，你沒辦法再承受她那無限的驕傲和破壞，那些有毒的思想和言行，可能你早就選擇原諒了她，但也必須要保護自己，你只好保持距離。你不要因此而感到難過不要感到壓力，我想跟你說，不需要再勉強自己，你已經花了一生去求生、去康復。」

最後佢表示：「其實 答案可以單單是他們只是極度自私的人，你並没有什麼不好，相反 這種經歷讓你成為一個更善良的人，母親節無需要做什麼 that's ok，不是每個母親都偉大 that‘s ok，真的不是所有事情都是你的責任，她也要承擔自己種的苦果，我懂 我真的懂。」