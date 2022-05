由楊紫瓊主演的奇幻功夫冒險電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),上映至今好評如潮,在各國影評網站都有極高評價,包括出名的影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)平台,截止今日下午3時,不但獲得287個評價,更被票選擁有95%新鮮度。