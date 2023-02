《奪命狂呼》翻炒收得 輪到《舊年暑假搞乜鬼》拍新版

橋唔怕舊最緊要受,荷里活瘋狂幫啲90年代舊片開續集,有鑑於上年《奪命狂呼5》搵返原班人馬加年輕新角色,滿足咗90年代《奪》影迷情懷之餘仲有薪火相傳嘅效果,成功將陳年系列回春,旋即開拍第6集!

根據外媒Deadline報導,Sony有意照《奪》煮碗,重啟1997年嘅《舊年暑假搞乜鬼》(I know what you did last summer)!《舊》改編自Lois Duncan1972年出版嘅同名小說,講述兩男兩女四個中學生為慶祝開派對,飲大咗醉駕撞死咗人!

2021年重啟被腰斬

眾人慌忙毁屍滅跡將屍體抛落海,並相互約定從此唔再提起此事。一年後,4人陸續收到寫住「我知你舊年暑假搞乜鬼」嘅匿名信,跟手有人殺上門尋仇⋯⋯

《舊》其實重啟過,2021年串流平台Amazon Prime曾經推出過同名劇集版,故事大橋一樣只係換咗主演演員。可能換湯唔換藥無咩新意,劇集推出完全無水花而且評價麻麻,imdb網得5.3分,所以做咗幾集就被腰斬!

與原版主角磋商參演

所以Sony對今次重啟非常謹慎,據報上年秋天《雷神奇俠4:愛與雷霆》編劇Jennifer Kaytin Robinson同另一編劇Leah Mckendrick為《舊》續集度咗條靚橋,Sony高層當時雖然心動卻一直無行動。直至見到《奪命狂呼》票房口碑雙收,加上Robinson處女執導Netflix劇集Do Revenge大收歡迎,先至有信心《舊》重啟有得做。

重啟版將由Jennifer Kaytin Robinson執導、Leah McKendrick負責編劇,現階段正與原版主角Jennifer Love Hewitt及Ryan Phillippe磋商參演計劃,因為無佢哋成唔到事!

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載