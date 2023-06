動作冒險經典作《奪寶奇兵》(Indiana Jones)第5集《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),今日於荷李活杜比劇院舉行首映禮,第5次亦是最後一次飾演Dr.Jones的80歲老牌男星夏里遜福(Harrison Ford),與演員太太Calista Flockhart現身紅地氈,福伯受訪時滿懷感觸:「最後一次演出《奪寶奇兵》,感覺怪怪,心情好複雜。」