《妻迷》加開6場 唐詩詠初演舞台劇好彩有老公俾安全感

由甄詠蓓執導，朱栢謙、唐詩詠及RubberBand主音6號（繆浩昌）主演的舞台劇《妻迷 Yerma》，將於6月27至29日假灣仔壽臣劇院舉行，三場夜場門票火速售罄，現加開7月1至6日共六場，4月14日中午12時公開發售。《妻迷 Yerma》是將經典劇作重新詮釋，講述一位渴望生育卻無法如願的女子，如何在內心執迷與外界壓力下逐步崩潰的故事。劇中探討婚姻中的錯位與掙扎——「對的人，時機卻錯了；錯的人，卻無法斷絕」，同床異夢的夫妻關係令人深思。

朱栢謙、唐詩詠及6號早前為舞台劇宣傳，接受了由連詩雅及唐詩詠主持的《絲打圍爐》訪問，分享了現時排練情況及三人對婚姻、生育及出軌的看法。朱栢謙先透露與太太的甜蜜故事，兩人因合作舞台劇結緣，他在演出尾聲突然意識到「不能失去她」，隨即表白成功。直言是「戀愛腦」的朱栢謙，對太太的每句話都深信不疑，但不時因工作忙碌無法陪伴而感到內疚。 談及出軌議題，朱栢謙態度鮮明：「一次出軌，百次不容」，認為感情非黑即白，沒有精神或肉體出軌之分。6號則形容太太Tim Lui多年一起工作、一起成長，太太非常了解他，並笑稱自己「悟性低」，遇到工作難題常回家向太太請教，為他梳理思緒，更感激太太多年來擔任樂隊填詞人，而對於婚姻出軌， 6號認為夫妻若面臨危機應坐下溝通，評估是否仍相愛。

至於《妻迷 Yerma》劇中夫妻因生育問題導致婚姻出現裂痕，引發主持及演員對現實生活的反思。已有小孩的連詩雅坦言，孩子讓夫妻關係的包容度更大；而唐詩詠則透過角色體會到女性在社會壓力下的困境，6 號便與太太早有共識不生育，享受二人世界；朱栢謙則表示最初不想生，但慢慢家人和他分享了生育是傳承愛的一種方法，而且自己比太太年長，擔心將來沒人照顧，想法逐漸改變，朱栢謙說：「若我先離開，誰來陪伴她？所以想生一個和我似樣，將來可以照顧她，」朱栢康與6號並一致認為，夫妻關係的核心是「溝通與共同活動」，才能維繫長久感情。

6 號與太太早有共識不生育，享受二人世界。